Hollannin vaalitulos hankala – pääsevätkö punavihreät oikeistohallitukseen?

– Jos katsomme poliittista ympäristöä, se tulee olemaan vaikeaa. VVD on edelleen hankala kumppani, vihreän vasemmiston (GL) puheenjohtaja Jesse Klaver sanoi torstaina De Telegraafille.

Vihreä vasemmisto saavutti vaaleissa voiton nousemalla yhdeksästä paikasta 14 paikkaan. Nyt puolueesta on mahdollisesti tulossa vaa'ankielipuolue hallitusta muodostettaessa. Puolue on kuitenkin poliittisesti ollut vasemmalla, ja sille on imagonsa tähden vaikeaa ryhtyä hallitusvastuuseen kolmen sitä suuremman oikeistopuolueen kanssa.

Vihreä vasemmisto syntyi vuonna 1989, kun Alankomaiden kommunistipuolue liittoutui Pasifistisen sosialistipuolueen, vasemmistoliberaalin Radikaalipuolueen ja edistysmielisen kristillisen Evankelisen kansanpuolueen kanssa. Sittemmin puolue on siirtynyt keskusta-vasemmistolaisille ja sosiaaliliberaaleille linjoille.

Vihreän vasemmiston puheenjohtaja Jesse Klaver sanoi suosivansa vasemmistohallitusta, mutta sellaisen aikaansaaminen on vaikeaa vaalituloksella, joka oli selvästi oikeiston voitto.

Oikeistopuolueet saavuttivat keskiviikon parlamenttivaaleissa 101 paikan enemmistön 150-paikkaiseen parlamenttiin, mutta pelkästään oikeistopuolueiden muodostamaa hallitusta on vaikea muodostaa.

Hallitsevalla oikeistoliberaalilla VVD:llä (33 paikkaa) on yhdessä keskusta-oikeistolaisen ja konservatiivisen CDA:n (19 paikkaa) ja sosiaaliliberaalin D66:n (19 paikkaa) kanssa yhteensä 71 paikkaa parlamentissa.

Ongelma suurimmilla oikeistopuolueilla on siinä, että ne eivät halua tehdä yhteistyötä Geert Wildersin johtaman nationalistisen ja islam-vastaisen PVV-puolueen kanssa, joka saavutti vaaleissa 20 paikkaa. Wilders kuitenkin totesi PVV:n olevan valmis osallistumaan koalitiohallitukseen.

Niukka 76 paikan enemmistö syntyisi, jos kolme suurta puoluetta ottaisivat pienemmäksi hallituskumppaniksi mukaan Kristillisen liiton (CU), joka saavutti parlamenttiin viisi paikkaa. CU on ennenkin ollut hallitusvastuussa, mutta enemmistö olisi hyvin niukka.

Myös paikkamääränsä kahdesta neljään nostanut eläkeläispuolue 50Plus voisi tulla hallitukseen pienemmäksi kumppaniksi.

Myös sosialidemokraattinen työväenpuolue (PvdA) voisi kelvata edelleen yhteistyökumppaniksi, mutta jättiromahduksen 38 paikasta yhdeksään paikkaan kokenut puolue ei lähtökohtaisesti ole innokkaimpia hallitukseen osallistujia.

Työväenpuolueen puheenjohtaja Lodewijk Asscher sanoi pitävänsä selvänä, että puolueen paikka on oppositiossa.

Sosialistipuolueelle (SP) osallistuminen oikeistoenemmistöiseen hallitukseen ei ole todennäköistä. SP ilmoitti, että se ei aio edesauttaa keskusta-oikeistolaisen hallituksen syntymistä Alankomaihin.

Myöskään naisten äänestysoikeutta vastustava SGP ei todennäköisesti tule kyseeseen hallituspuolueeksi, mutta voisi silti tukea hallitusta, mikäli päädytään niukan enemmistön hallitukseen.

Hallitusneuvotteluita on arvioitu pitkiksi ja hankaliksi, koska vaaleissa paikkoja saivat useat pienpuolueet, joita voi olla vaikea ottaa hallitusvastuuseen.

