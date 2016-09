PS:sta kysymys pääministerin puheista: Eikö kansanedustaja saa kuulua vaikka äärijärjestöön?

Kansanedustaja Martti Mölsä (ps.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen kansanedustajan asemasta perustuslaissa. Mölsä siteeraa perustuslakia, jonka mukaan "kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset".

– Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vastasi YLE:n A-studio-ohjelmassa 20.9.2016 toimittajan pakottavaan ja johdattelevaan kysymykseen muun muassa seuraavasti: 'En tunne eri kansanedustajien yhteyksiä, mutta minusta kansanedustajilla ei saisi olla yhteyksiä äärijärjestöihin', Martti Mölsä toteaa.

– Voidaan kysyä, mikä on äärijärjestö ja voidaanko kansanedustajaa kieltää kuulumasta johonkin yhteisöön. Kansanedustaja on vastuussa tekemisistään ja tekemättä jättämisistään vain ja ainoastaan äänestäjilleen. Hyvin tointaan hoitavan kansanedustajan tulee olla selvillä, mitä maassamme tapahtuu, ja tämä edellyttää, että yhteydet eri sidosryhmiin toimivat. Toimiminen erilaisissa yhteisöissä kuuluu aktiiviseen kansalaistoimintaan.

Hän kysyy asianomaiselta ministeriltä "mitä hallitus aikoo tehdä nykyisessä sisäpoliittisesti sekavassa tilanteessa määritelläkseen, mikä on kansanedustajan asema perustuslaissa".