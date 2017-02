Juha Sipilä IS:lle: Ministerien määrä ei ole kiveen hakattu

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksessa on kolme ministeriä vähemmän kuin tavallisesti. Hallitus on saanut siitä myös arvostelua osakseen. Yksittäisen ministerin työtaakka nousee kohtuuttomaksi ja lainsäädännön valmistelua on arvosteltu huolimattomaksi. Asiasta uutisoi Ilta-Sanomat.

Sipilä kommentoi hallituksen kollegiaalista työskentelyä Ilta-Sanomille ja kertoo sen toimivan hyvin. Ministerien määrän vähentäminen ei ole pääministerille tai hallitukselle periaatekysymys.

– Jos arvioidaan, että tarvitaan lisää, sitten otetaan. Ei se minulle sen kummempi asia ole. On pari kertaa käyty keskusteluakin asiasta, pääministeri Sipilä toteaa.

Suhteellisesti suurin kuormitus hallituksen ministereistä on kohdistunut sosiaali- ja terveysuudistuksen parissa työskenteleville ministereille.

Ministerivaihdoksia tulossa

Ministerivaihdoksia on tiedossa sote-uudistuksen valmistuessa, kun keskusta kierrättää ministereitään. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan paikalle nousee kesällä niin ikään keskustalainen kansanedustaja Annika Saarikko.

Oman haasteensa hallitustyöskentelylle luo myös tuleva perussuomalaisten puoluekokous. Mikäli europarlamentaarikko Jussi Halla-aho nousee puheenjohtaja Timo Soinin seuraajaksi, on hallitukselle povattu kriisiä ja jopa uusia vaaleja.

Pääministeri Sipilä kertoo, ettei aio puuttua naapuripuolueeseen kepilläkään. Sen sijaan hän vannoo vuonna 2015 hallituksen kesken sovittujen asioiden pitävän, eikä uusia hallitusneuvotteluita hänen mukaansa tulla näkemään.