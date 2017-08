Ruotsidemokraatit liittyy PS:n ryhmään Pohjoismaiden neuvostossa

Ruotsin maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit-puolue liittyy perussuomalaisten ja Tanskan kansanpuolueen muodostamaan Vapaa Pohjola -ryhmään Pohjoismaiden neuvostossa. Poliittiset puolueet istuvat Pohjoismaiden neuvostossa poliittisissa ryhmissä, eivät siis maiden delegaatioina. Järjestely on samankaltainen kuin Euroopan parlamentissa.

Ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson sanoo puolueen tiedotteessa, että ruotsidemokraattien, Tanskan kansanpuolueen ja perussuomalaisten välillä on joitain eroja, mutta niin on myös Pohjoismaiden välillä.

– Samanaikaisesti jaamme kulttuurin, arvot ja yhteiskuntamallin. Olemme yhdessä vakaasti päättäneet työskentelevämme näiden arvojen sekä vahvan ja vakaan pohjoismaisen yhteistyön edistämisen puolesta, Åkesson sanoo.

Ruotsissa muut puolueet ovat tähän asti kieltäytyneet yhteistyöstä rasistisena pidetyn ruotsidemokraattien kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on aiemmin sanonut, että perussuomalaisten ja ruotsidemokraattien pitäisi tiivistää yhteistyötään. Hänen mielestään ruotsidemokraattien ja perussuomalaisten pitäisi istua samassa ryhmässä myös Euroopan parlamentissa. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini suhtautui yhteistyöhön pidättyväisesti.

– Mielestäni ruotsidemokraatit on hyvin verrattavissa meihin sekä äänestäjäkuntansa että toimijoiden profiilin osalta. Puoluejohdolla on tietysti erilaisia näkemyksiä, johtuen siitä että meidän historiamme on Suomen maaseudun puolueessa ja ruotsidemokraattien historia on muualla – siellä puolueen johto pitää avoimesti keskiössä niitä asioita, joiden vuoksi puoluetta äänestetään, Halla-aho sanoi kesäkuun alussa Iltalehdelle.

Ruotsidemokraattien historia on ruotsalaisessa maahanmuuttovastaisissa, uusnatsistisissa ja rasistisissa pienpuolueissa, jotka yhdistyivät 1980-luvun lopulla muodostaakseen ruotsidemokraatit. Esimerkiksi puolueen ensimmäinen puheenjohtaja Anders Klarström oli ennen ruotsidemokraatteja toiminut aktiivisesti uusnatsistisessa Pohjoismaisessa kansanpuolueessa.

Ruotsidemokraatit oli Ruotsin politiikassa pitkään marginaalissa, mutta viimeisten vuosien aikana puolue on noussut joissain mielipidemittauksissa jopa Ruotsin suurimmaksi.

Euroopan parlamentissa ruotsidemokraatit kuuluu Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa -ryhmään (EFDD). EU-kriittisen ryhmän suurimmat jäsenet ovat Ison-Britannian itsenäisyyspuolue UKIP ja italialainen Viiden tähden liike.

Perussuomalaiset ja Tanskan kansanpuolue istuvat puolestaan maltillisemmassa Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmässä (ECR), jota johtavat ryhmän selvästi suurimpina puolueina Brittien konservatiivipuolue sekä Puolan Laki ja oikeus -puolue.

Ruotsidemokraattien päätöksestä kertoi Suomessa ensimmäisenä Suomen Uutiset.