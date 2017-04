SDP haluaa kansallisen ohjelman sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi

Sosialidemokraatit esittävät asuntopoliittisissa linjauksissaan, että Suomeen luodaan hallituskaudet ylittävä strateginen asumisen, maankäytön- ja kaupunkipolitiikan ohjelma, jolla tavoitetila on "tarpeeksi pitkällä tulevaisuudessa".

─ Asuntopolitiikka on koko Suomen asia, sillä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute paitsi hidastaa työvoiman liikkuvuutta vaikeuttaa yritysten ja julkisen sektorin työvoiman saamista ja hidastaa talouskasvua. Esitämme asuntopoliittisissa linjauksissamme ohjelmaa, jossa pureuduttaisiin kasvukeskusten asuntotilanteen parantamisen lisäksi muun muassa asuinalueiden kehittämiseen, asumisen energiatehokkuuteen, väestöltään vähenevien alueiden kysymyksiin sekä asunto- ja liikennepolitiikan yhteensovittamiseen, kertoo asuntopoliittisten linjausten valmistelua johtanut kansanedustaja Riitta Myller tiedotteessa.

Myllerin mukaan sosialidemokraatit haluavat nyt puuttua kohtuuhintaisten vuokra- ja omistusasuntojen pulaan ja kannustaa kuntia ennakoivaan kaavoitus- ja tonttipolitiikkaan. Myllerin mukaan SDP:n linjaukset lähtevät siitä, että kaupungistuva Suomi sekä laaja maaseutu-Suomi tarvitsevat erilaista asuntopolitiikkaa.

Osana asuntopoliittisia linjauksiaan SDP esittää käynnistettäväksi kansallista rakennusterveysohjelmaa julkisten rakennusten sisäilma- ja kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi sekä vaurioituneiden rakennusten korjaamiseksi. Tällä hetkellä liian moni eri-ikäinen suomalainen joutuu toimimaan epäterveellisissä ja turvattomissa julkisissa tiloissa.

─ Erityisen huolestuttavia ovat tiedot päiväkodeista ja kouluista, joiden sisäilmaongelmat aiheuttavat pahimmillaan elinikäisiä terveysongelmia. Ratkaisuksi kestämättömään tilanteeseen esitämme kansallisen rakennusterveysohjelman käynnistämistä sisäilma- ja kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi. Ohjelman rahoitus voitaisiin käytännössä toteuttaa valtion ja kuntien yhteisen tai useiden yhtiöiden perustamisen kautta. Tällöin myös kuntarahoitus voisi toimia rahoittajana julkisten kiinteistöjen osalta, kunhan päätösvalta viimekädessä säilyy kunnilla, SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero esittää.

Yhteistyöllä ja ennakoivalla kiinteistönpidolla julkiset rakennukset voidaan SDP:n mukaan saada jälleen terveellisiksi ja turvallisiksi.

─ Kunnissa on tehtävä niin lyhyen kuin pitkän aikavälinkin päätöksiä homeongelmien kitkemiseksi. Esimerkiksi jo rakennusvaiheessa on huomioitava hankintaketjut, sekä rakennusvalvonta. Jatkuvasti on myös pidettävä huolta julkisten tilojen asianmukaisesta huollosta. Pidämme hyödyllisenä myös julkisuudessa paljon käsiteltyjä elinkaari- ja kumppanuusmalleja, joilla voidaan siirtää voimavaroja kiinteistöjen ylläpitoon, sanoo SDP:n 3. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari.