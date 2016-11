"Mihin Suomessa tarvitaan omituista veronmaksajien rahoilla elävää kerjäläissektoria?"

Professorin mukaan tärkeimmäksi järjestöissä on noussut panostus raha-avustushakemusten tekemiseen.

Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Viren tyrmää Uuden Suomen Puheenvuoron blogissa Suomen ison kolmannen sektorin.

– Miksi ihmeessä Suomessa tarvitaan tuhansia järjestöjä ja organisaatioita? Ymmärtäisin, jos ne olisivat ihmisten vapaaehtoisuuteen perustuvia, mutta kun ne ovat nykyään kaikki veronmaksajien rahoilla toimivia. Näennäisesti suurin syyllinen on Raha-automaattiyhdistys, joka vuosittain syytää yli 300 miljoonaa erilaisille järjestöille ja hankkeille, Viren sanoo.

Hänen mukaansa tällaisen toiminnan tulos on "vähän sama kuin kehitysavussa":

– Löysä raha tuhoaa kaiken vapaaehtoisuuden ja synnyttää omituisen kerjäläissektorin julkisen vallan ja yksityisen sektorin väliin. Olennaiseksi tulee vain kyky puhutella oikein (ainakin poliittisesti korrektisti) rahan jakajia. Vastusta eriarvoistumista, syrjäytymistä, rasismia, tuloeroja, turvattomuutta….. Panosta kaikki energiasi raha-anomusten tekemiseen.

Järjestöt eivät Virenin mukaan elä omilla tuloillaan vaan "ruinaamalla muilta, käytännössä veronmaksajilta". Hän vertaa järjestöjen toimintaa keskiajan anekauppaan.

– Jäsenmaksujen osuus esim. KEPAn tapaisilla ammattikerjäläisille on vain pari prosenttia. Kerjääminen taas edellyttää jotain tuotetta, jolla voidaan vedota ihmisten jaloimpiin tai alhaisimpiin tunteisiin. Yleensä kannattaa tietenkin korostaa hyvyyttä, auttamisen halua, välittämistä, ihmisten hätää ja niin edelleen. Potentiaalinen auttaja ei halua leimautua pahaksi, sydämettömäksi julmuriksi, hän sanoo.

Julkiset menot ovat Suomessa Virenin mukaan maailman suurimmat ja itse asiassa paljon suuremmat, koska monet järjestöt ja organisaatiot ovat hänen mukaansa julkisen sektorin jatkeita.

On satoja – ehkä tuhansia – turhia instituutteja ja yhteisöjä, joka kasvattavat valtion velkataakkaa ilman, että niiden tarpeellisuutta ja tehokkuutta koskaan arvioitaisiin. Jos valtion tai kuntien menoja yritetään supistaa, tarjolle esitetään vain vanhusten hoitokodit ja sairaaloiden ensiapu. Mediakin on ollut aika hampaaton tässä suhteessa; vai koska olette nähneet analyyseja, joissa kyseenalaistettaisiin nykyjärjestelmää. Järjestöissähän on niin kivoja ihmisiä. Ja ne ovat aina samaa mieltä kuin mekin, Viren sanoo.