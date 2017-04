Vihreät määrittelevät Ville-Veikko Rantamaulan mukaan mikä on sallittua.

Helsingin keskustan puheenjohtaja ja puoluehallituksen sekä puoluevaltuuston jäsen Ville-Veikko Rantamaula syyttää vihreitä ”näennäisliberalismista”.

– Toivotan Vihreät tervetulleeksi reaalimaailmaan, jossa asiat eivät aina tai edes pääsääntöisesti mene kuten haluatte, ja jossa täytyy kyetä suvaitsemaan myös omasta ideaalista poikkeavia näkemyksiä ja tekemään kompromisseja ilman itkupotkuraivareita, Rantamaula kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Rantamaula kirjoittaa vihreiden löytävän toisin ajatteleville aina leiman kuten ”suvaitsematon” tai ”sivistymätön”.

– Vihreät määrittelevät, mikä on sallittua, hyväksyttävää ja toivottavaa ja sinut arvioidaan, luokitellaan ja leimataan heidän määrittelemiensä kriteerien mukaisesti, koska he tietävät, mikä on kaikille parhaaksi eikä heidän siksi tarvitse suvaita erilaisuutta.

Rantamaula toteaa ironisesti, ettei tämä kuitenkaan ole suvaitsemattomuutta, koska vihreät on oikealla asialla.