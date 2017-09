Paavo Väyrynen: Rajatarkastukset takaisin

Suomen tulisi palauttaa osittaiset rajatarkastukset, kuten Ruotsi, Tanska ja Norja ovat jo tehneet, sanoo veteraanipoliitikko Paavo Väyrynen tiedotteessaan.

Schengen maat Ruotsi, Tanska ja Norja aloittivat osittaiset rajatarkastukset vuonna 2015 EU komission luvalla. Poikkeusluvan on voinut saada määrä-ajaksi puoleksi vuodeksi kerrallaan.

Ruotsi lopetti rajatarkastukset Tanskan rajalla tämän vuoden keväällä. Tanska sen sijaan lisäsi rajavalvontaa Saksan rajalla.

Väyrynen näkee viime päivien kuumentuneessa maahanmuuttokeskustelussa ikävää vastuun pakoilua.

– Koko Suomen hallituksen on tunnustettava vastuunsa niistä ongelmista, joita hallitsematon muuttoliike on Suomessa aiheuttanut. Parasta vastuun kantamista on toimia tehokkaasti uusien ongelmien välttämiseksi ja aiemmin syntyneiden korjaamiseksi.

– Myös toimintaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palauttamiseksi on tehostettava. Tarvittaessa on lainsäädäntöä muutettava.