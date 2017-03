Juhana Vartiainen: On oikeasti ennakoimatonta ja satunnaista työtä, ja sitä tulee voida tehdä

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on yksimielisesti esittänyt aloitetta hylättäväksi, mutta hyväksyttäväksi viisi lausumaa asiasta.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen mukaan nollatuntisopimuksia saatetaan joissain tapauksissa ilmeisesti käyttää sairaspoissaoloon ja irtisanomiseen liittyvien työnantajavelvoitteiden kiertämiseen. Valtaosa yrittäjistä hänen mukaansa toimii toki reilusti, mutta huonompiakin toimintatapoja esiintyy.

– Siksi tältäkin osin on syytä harkita, onko nykyinen työlainsäädäntö kohdallaan vai pitääkö sitä täsmentää sairasajan palkan ja irtisanomisajan palkan määrittelyn osalta, silloin kun tehdään työtä vaihtelevalla työajalla, Juhana Vartiainen sanoi puheessaan täysistunnossa.

Useat kansanedustajat kiittivät Vartiaisen tapaan työministeri Jari Lindströmiä (ps.) ryhtymisestä korjaamaan aloitteessa mainittuja epäkohtia jo ennen sen eduskuntaan tuloa.

Valiokunta asiantuntijoineen oli Juhana Vartiaisen mukaan jokseenkin yksimielinen siitä, että aloite on sellaisenaan toteuttamiskelvoton.

– Se olisi vähimmäistuntimäärineen järeää puuttumista työmarkkinoiden sopimusvapauteen ja estäisi ilmeisesti merkittävän määrän työntekoa ja kustannuksia, Vartiainen totesi.

Kokoomuksen lähtökohtana on hänen mukaansa "tietysti se, että kaikki sellainen työ tehdään, joka perustuu molempien osapuolten aitoon, työsopimuksessa ilmenevään tahtoon".

– Taloudessamme on huutava pula verotuloja tuottavista työtunneista, eikä sopimusvapautta siksi pidä lähteä rajoittamaan kevyin perustein. Taloudessa on työtä joka on oikeasti osapäiväistä, ennakoimatonta ja satunnaista, ja sitä tulee voida tehdä, kun molemmat osapuolet niin haluavat ja sen ymmärtävät.

– Kohtuuttomuudet tulee tietysti lainsäädännöllä estää, ja se työ on nyt käynnissä.

Juhana Vartiaisen mielestä järkevä toimintatapa on se, että ongelmien ratkaisu liitetään yhteen meneillään olevan työaikalainsäädännön kokonaisuudistuksen kanssa.