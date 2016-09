UPI:n Aaltola Ylellä: Ohjustutkimukset kiusallisia, mutta velvoittavia Suomelle

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola totesi lauantaina Ylen haastattelussa, ettei Suomen pidä liioitella ohjustutkimuksista syntynyttä keskustelua. Suomessa on viime päivinä kohistu Ukrainassa alasammutun MH17-koneen tuhonneiden ohjusten tutkimuksesta, ja keskustelussa on Aaltolan mukaan ollut paljon sekaannuksia.

Aaltolan mukaan oli hyvä asia, että presidentti Sauli Niinistö "vihelsi pelin poikki" pitämällä perjantaina tiedotustilaisuuden asiasta. Aaltola totesi tilaisuuden "lähettäneen signaalia Hollantiin rikostutkimusviranomaisille ja varmasti ulospäin laajemminkin, myös itään."

Aaltola arvioi, että Suomessa on ollut vääränlaisia käsityksiä siitä, mitä Hollanti haluaisi. Kohu on aiheutunut, koska on käsitetty eri tavalla esimerkiksi se, miten nopeasti tutkimustietoja voidaan antaa.

– Hollannilla on ehkä ollut isompia odotuksia Suomelle siitä, mitä Suomessa on ymmärretty, hän sanoi.

Aaltola totesi haastattelussa, että Suomi toimii YK:n turvaneuvoston mandaatilla ja sen päätöslauselmien mukaan. Tapauksessa on mahdollinen sotarikos, mikä lisäksi velvoittaa Suomea.

– Päätöslauselmat velvoittavat Suomea ja kaikkia muitakin YK:n jäsenmaita auttamaan näitä tutkintoja, hän sanoi.

Aaltola kuitenkin myönsi, että tilanne voi Suomen kannalta olla hieman kiusallinen Venäjän takia. Venäjä saattaa tulevaisuudessa esimerkiksi vedota tutkintaan kahdenvälisissä neuvotteluissa, kun pohditaan sitä, voiko se luottaa Suomeen. Isompaan kiistaan Venäjän ja Suomen välillä Aaltola ei kuitenkaan usko.