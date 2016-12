Paljon ulkoilevilla vähemmän likinäköisyyttä

Tuoreen brittitutkimuksen perusteella ulkoilu voi vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti ihmisestä tulee likinäköinen. Tutkimuksessa käytettiin 3 200 keskimäärin 72-vuotiaan terveys- ja haastattelutietoja. Heistä 370 oli likinäköisiä.

Kun tutkijat selvittivät, miten paljon osallistujat olivat ulkoilleet eri ikäkausina, he havaitsivat likinäköisyyden noin viidenneksen harvinaisemmaksi 14–39-vuotiaana paljon ulkoilmassa olleilla.

Myös koulutustaso vaikutti tuloksiin, ja likinäköisyys todettiin kaksi kertaa yleisemmäksi korkeasti koulutetuilla kuin vähän kouluja käynneillä.

Likinäköisyys ja ulkoilu on yhdistetty toisiinsa aiemminkin, mutta tutkimuksissa ei ole löydetty tarkkaa mekanismia. Sellaista ei löytynyt nytkään, mutta tulosten perusteella vaikutus ei johdu ainakaan D-vitamiinista. Mahdollinen selitys on suurempi altistus auringon UVB-säteilylle, tutkijat kirjoittavat.

Likinäköisyys on suuri ongelma varsinkin Aasiassa, missä paikoin jopa 80–90 prosenttia koululaisista on likinäköisiä. Ulkoilun ja koulunkäynnin vaikutukset on todettu myös tutkimuksissa, joissa koululaisten likinäköisyyttä on saatu ehkäistyä päivittäistä ulkoilua lisäämällä. Kiinalaistutkimuksessa siihen riitti 40 minuuttia enemmän ulkoilua päivässä.

Tutkimuksesta kertoi Uutispalvelu Duodecim.