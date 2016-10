Turvetuotanto uhkaa WWF:n mukaan Simojoen lohikalojen lisääntymistä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan uudelle yli sadan hehtaarin turvetuotantoalueelle Simojoen valuma-alueella, kertoo ympäristöjärjestö WWF.

Sankapalonsuon turvetuotantoalue sijaitsee Ranuan kunnassa Simojoen keskiosan tuntumassa. Ympäristöjärjestöjen mukaan uusi turvetuotantoalue heikentäisi suojellun Simojoen tilaa ja vaikuttaisi Simojoen uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämiseen.

– Lohen lisäksi vesistössä tavataan myös uhanalaista taimenta ja vaellussiikaa. On käsittämätöntä, että yksi maamme arvokkaimmista vaelluskalavesistöistä halutaan vaarantaa lisäämällä kaloille haitallista kuormitusta. Nousukalan elinolosuhteita ei tule heikentää, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puheenjohtaja Seppo Aikio toteaa WWF:n tiedotteessa.

WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat valittaneet aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. WWF:n mukaan Simojoki on ainoa Suomen rajojen sisäpuolella virtaava joki, jossa on säilynyt alkuperäinen lohikanta.

WWF muistuttaa, että Simojoen pääuomaan on viime vuosina tehty mittavia kunnostustoimia ja merikalastuksen säätelyä on tiukennettu. Toimenpiteiden ansiosta Simojokeen palaavien lohien määrä on viisinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Poikastiheyksissä on kuitenkin ollut huomattavaa vuosittaista vaihtelua, ja vaelluspoikasten tuotanto on päässyt vasta vajaaseen puoleen arvioidusta potentiaalista.

– Useat tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että ojituksesta ja turvetuotannosta aiheutuva kuormitus heikentää lohikalojen lisääntymismenestystä. Valuma-alueen runsaat metsäojitukset ja turvetuotanto lisäävät Simojoen kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä voimistavat joen virtaaman vaihteluita. Tämän seurauksena lohikalojen lisääntymismenestys kärsii. Uuden turvetuotantoalueen aiheuttama lisäkuormitus ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska arvioi