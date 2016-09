Turvapaikkavalitusten käsittely aiotaan hajauttaa valitussuman takia

Tämän vuoden aikana Helsingin hallinto-oikeuteen on saapunut jo noin 6 000 kansainvälistä suojelua koskevaa valitusta.

Valituksen käsittelevä hallinto-oikeus määräytyisi Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön vastuualueen perusteella.

Työryhmän ehdotus on lähetetty lausunnolle. Tarkoitus on antaa lakiesitys asiasta eduskunnalle niin, että lainmuutos tulisi voimaan ensi vuoden alusta.

Muutoksen taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän merkittävä kasvu viime syksynä. Turvapaikkaa koskevaan Maahanmuuttoviraston päätökseen voi nykyisin hakea muutosta vain Helsingin hallinto-oikeudesta. Valitusten määrä on koko ajan kasvamassa ja vaarana on, että käsittelyajat pitenevät.

Kansainvälistä suojelua koskevia valituksia on Helsingin hallinto-oikeudessa ollut aiemmin vuosittain noin 1 100-1 200. Kuluvan vuoden aikana tuomioistuimeen on saapunut jo noin 6 000 kansainvälistä suojelua koskevaa valitusta. Määrän ennustetaan nousevan 10 000 valitukseen vuoden loppuun mennessä.

Helsingin hallinto-oikeuden työmäärä on siten kasvanut huomattavasti suhteessa aikaisempiin vuosiin ja toisaalta suhteessa muihin hallinto-oikeuksiin.