Kansanedustaja ja ministeri kertovat tappouhkauksista - "hirvimiesten joukossa katsellaan aseita kapinaa varten"

Rovaniemeläinen tuore kansanedustaja ja varatuomari Matti Torvinen (uv.) kertoo saamastaan uhkauksesta Facebookissa.

– Rajut painotukset saavat ikäviä piirteitä. Tervolassa Perussuomalaisia äänestänyt mies huusi että minut petturi viedään saunan taakse ja nappi otsaan. Niskalaukaus on paras vaihtoehto minulle. Kuulemma hirvimiesten joukossa katseellaan aseita kapinaa varten. Uskoi että kannattaa olla varovainen. Syksyllä tapahtuu, Matti Torvinen kertoo kuulemastaan.

– Kysyin hyvin vahvasti aikooko hän todella toimia kuten sanoi. Yllättäen... mies taputti rintaan että leikkiähän minä mutta noista pojista ei koskaan tiedä, hän jatkaa.

– Tämä on ollut minulle tuttu juttu kesän aikana. Ensin suora uhkaus. Ja kun kysyn miten hän toteuttaa uhkauksen, vastaus on että leikkiä se oli tai että kirjoitin että vaaleissa sinusta tehdään loppu. On aika rajua. Mutta tämän kanssa pitää elää. Onneksi nimet on tiedossa...

Kansanedustaja toteaa, että paikalla oli onneksi kuulemassa kaksi hänen ystäväänsä, jotka koettivat rauhoitella.

Hänen Facebook-seinällään sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (uv.) kommentoi samanlaisista terveisistä.

– Olen kiertänyt kenttää Matin kanssa paljon ja valitettavasti nämä ilmiöt ovat tulleet tutuiksi, Pirkko Mattila toteaa.

Torvinen ja Mattila olivat Tervolassa keräämässä Sinisten kannattajakortteja Maaseudulta käsin -messuilla.