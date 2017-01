1970-luvun puolustusministeri: Jos Suomi laskee Naton itärajalle, siitä tulee kriisin raja

Agrologi ja maanviljelysneuvos Taisto Tähkämaa, 92, on kirjoittanut itärajasta Maaseudun Tulevaisuuden mielipideosastolle. Keskustan Tähkämaa on sotaveteraani, joka toimi puolustusministerinä 1977-79 sekä maa- ja metsätalousministerinä 1979-83.

Tähkämaan mukaan Suomi ei ole ulkopoliittisesti täysin kytköksissä mihinkään maahan ja loi jo kylmän sodan aikana oman linjansa, jolle kesti vuosia saada ymmärrystä.

– Valitettavasti ruohonjuuritasolta näyttää vähän siltä, että olemme liiaksi siirtyneet Naton käskyläisiksi. Nato voi pitää sotaharjoituksia Suomen maaperällä vain ilmoitusasiana. Jatkuessaan tämä kertoo, ettemme tunne omaa asemaamme, Taisto Tähkämaa kirjoittaa.

Hänen mukaansa yhteisille sotaharjoituksille Naton kanssa ei löydy perustetta. Tähkämaa toteaa, että "kaikki muu voi muuttua, mutta ei paikkamme maailmankartalla".

– Meidän kohtalomme on siinä 1 300 kilometrin mittaisessa rajassa, joka on itäpuolellamme. Me haluamme pitää sen rauhan rajana niin kuin se nyt on ollut kohta 75 vuotta.

– Jos Suomi laskee Naton joukot sinne, muuttuu itärajamme kriisin rajaksi. Kuka siitä hyötyisi? Ei kukaan, vähiten Suomi.