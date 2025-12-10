Verkkouutiset

Rajan yli tullut salakuljetuspallo Liettuan rajaviranomaisten kuvassa. https://vsat.lrv.lt/lt/

Liettuan tiedustelu varoittaa: Valko-Venäjä suunnittelee operaatiota rajalla

Viranomaisten mukaan Liettuaan on kohdistunut hybridihyökkäyksiä jo pitkään.
Liettuan turvallisuuspalvelu VSD varoittaa Valko-Venäjän suunnittelevan provokaatioita maiden rajalla.

VSD kertoo Facebook-sivullaan julkaistussa tiedotteessa Liettuan turvallisuusviranomaisina esiintyvien Valko-Venäjän lukuun todellisuudessa toimivien henkilöiden palkkaavan sosiaalisessa mediassa agentteja suorittamaan operaatiota Valko-Venäjän alueelle. Ajatuksena olisi lähettää salaista lastia kuljettava säähavaintopallo rajan yli Liettuaan.

VSD:n mukaan hankkeen tarkoituksena on yrittää esittää, että Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla viime aikoina nähty hybridioperaatio onkin todellisuudessa liettualaisten omaa tekoa. VSD muistuttaa, että Valko-Venäjälle lähtevät saattavat itsensä vaaraan.

Liettuan hallitus julisti eilen kansallisen hätätilan Valko-Venäjältä rajan yli tulevien säähavaintopallojen takia. Palloja käytetään esimerkiksi savukkeiden salakuljetukseen.

Liettuan viranomaisten mukaan rajan yli on tullut tämän vuoden aikana yli 600 palloa ja 200 lennokkia. Pääkaupunki Vilnan lentokenttä on suljettu useita kertoja niiden takia.

