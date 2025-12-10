Suomen halutuin asuinpaikka vaihtui, listalla yllättäjiä

Suomen halutuin asuinpaikka on jälleen vaihtunut. Loppuvuoden aikana kärkisijalle on siirtynyt jälleen Helsingin Töölö. Kesän aikana ykköseksi nousi Lauttasaari, mutta sen valtakausi jäi nyt lyhyeksi.
– Tämän vuoden aikana on tapahtunut iso käänne, sillä viime vuoden vetovoimaisin kaupunginosa Suomessa ja Helsingissä oli Lauttasaari. Tämän vuoden otannalla vetovoimaisin on ollut Töölö, Oikotie Asuntojen johtaja Tiina Aalto-Fischer kertoo tiedotteessa.
Töölöllä on perinne olla Suomen halutuin asuinpaikka. Sen sijainti on keskeinen suhteessa sekä pääkaupungin ydinkeskustaan että liikenneyhteyksiin. Maine on rauhallinen ja arvostettu. Töölössä on niin asuntoja kuin palvelujakin monille ihmisryhmille. Lauttasaari on koronakriisin jälkeen noussut uhmaamaan valta-asemaa, mutta nyt Helsingissä on palattu perinteiseen asetelmaan.
Vetovoimaisimmat kaupunginosat selviävät Oikotien hakumäärien perusteella. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Vetovoimavertailu kertoo, mistä kaupunginosista haetaan asuntoja eniten. Vertailu ei kerro, mistä asunto hankitaan, vaan mistä asunto haluttaisiin.
Tampereen keskusta nousee, Espoon äveriäät alueet uppoavat
Tampereen halutuin asuinpaikka on vaihtunut. Nyt se on keskusta. Kesällä vetovoimaisimmaksi noussut Kaleva putosi 2. sijalle.
– Kalevan suosion nousu on yksi Tampereen ilmiöistä vuonna 2025. Se on koko vuoden lukeutunut kaupungin kolmen vetovoimaisimman kaupunginosan joukkoon ja oli aiemmin ykkössijallakin. Kalevan voi sanoa nousseen vetovoimassa ydinkeskustan rinnalle, Aalto-Fischer sanoo.
Suurin nousija Tampereella on ollut tänä vuonna Hervanta. Se oli viime vuonna kaupungin 6. vetovoimaisin kaupunginosa. Aiemmin tänä vuonna sen asema putosi, mutta jälkimmäisen vuosipuolikkaan aikana Hervanta lukeutunut Tampereen halutuimpiin seutuihin.
– Hervanta on alueena Tampereen raitiotien ehkä suurin hyötyjä. Suosio näytti jo hiipuvan, mutta on elpynyt uudelleen nyt loppuvuoden aikana, Aalto-Fischer kertoo.
Espoossa iso muutos vuonna 2025 on ollut äveriäimpien kaupunginosien suosion väheneminen. Eniten vetovoimaansa ovat vuoden aikana menettäneet Westend ja Mankkaa, joiden asukkaiden tuloverokertymä on Suomessa poikkeuksellinen. Maksettujen tuloverojen mediaanissa Westend on koko Suomen kaupunginosista ykkönen ja Mankkaa kolmas.
– Westendin ja Mankkaan suosion pienentyminen kytkeytynee yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Kumpikin lukeutuu hintaviin alueisiin, eikä hintavuus ole oikein ollut viime aikoina muodissa. Samalla Leppävaara on kasvanut Espoossa todella vetovoimaiseksi, Aalto-Fischer kommentoi.
Vielä viime vuonna Westend oli Espoon neljänneksi vetovoimaisin kaupunginosa ja Mankkaa kuudenneksi vetovoimaisin. Nyt Westend on seitsemänneksi suosituin ja Mankkaa yhdeksänneksi suosituin. Edelle ovat nousseet Leppävaara, Olari ja Niittykumpu. Leppävaara on tämän vuoden otannalla Espoon toiseksi halutuin asuinpaikka.
Vantaan Korso nosteessa, Oulu yllättää
Vantaalla vuoden 2025 suuri ilmiö on Korson suosion kohoaminen. Korso ei viime vuonna yltänyt lainkaan Vantaan suosituimpien asuinpaikkojen kärkikymmenikköön. Nyt se on ollut koko vuoden ajan 10 vetovoimaisimman kaupunginosan joukossa. Tällä hetkellä Korso on Vantaan kuudenneksi vetovoimaisin alue.
– Tällainen suosion ponnahtaminen on hyvin poikkeuksellista. Etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa suosiovertailussa korkealle yltäminen edellyttää suurta vetovoimaa yksittäiseen kaupunginosaan, Aalto-Fischer sanoo.
– Korson suosio kytkeytynee samaan ilmiöön kuin joidenkin äveriäämpien alueiden suosion pienentyminen, yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Korsolla on rosoinen maine. Hintataso on verrattain maltillinen. Ja samalla Korso on laaja alue, jossa on asuntotarjontaa monenlaisiin tarpeisiin, hän jatkaa.
Loppuvuoden aikana suurin muutos Vantaalla on Tammiston vetovoiman hyytyminen. Vielä syyskuun lopussa Tammisto oli kaupungin kuudenneksi vetovoimaisin alue, mutta nyt se on sijalla kymmenen.
Oulussa asuntomarkkinan tilanne on nyt suomalaisittain erittäin epätavanomainen. Keskusta on Oulussa vasta kolmanneksi halutuin asuinpaikka. Sen edellä ovat Haukipudas sekä Oulunsalo. Oulunsalo on pompannut loppuvuoden aikana vetovoimassa sijalta 5 keskustan ohi.
– Mitään vastaavaa ei Suomessa tällä hetkellä ole. Joskin Oulussa keskustan suosio ei ole pitkään aikaan ollut yhtä vakaa kuin muissa kaupungeissa. Ja Oulun kaupunkirakenne on poikkeava. Isot entiset kunnat, kuten Haukipudas, Oulunsalo ja Kiiminki, ovat jatkuvasti hyvin vetovoimaisia suhteessa keskusta-alueeseen. Se on uniikkia, Aalto-Fischer toteaa.
Oulun kymmenen vetovoimaisimman kaupunginosan joukosta neljä on kaukana kaupunkialueesta sijaitsevia entisiä kuntia: Haukipudas, Oulunsalo, Kiiminki ja Jääli. Noista kolme ensimmäistä ovat suosiossa Oulun kärkeä. Vastaavasti keskusta-alueella tai sen liepeillä 10 suosituimmasta asuinpaikasta sijaitsevat vain keskusta, Tuira, Karjasilta sekä Heinäpää.
Halutuimmat kaupunginosat
Oikotie seuraa kuuden suurimman kaupungin kaupunginosien vetovoimaa kolmen kuukauden välein. Tältä vetovoima näytti 1.10.–10.12.2025.
Helsinki
Töölö
Lauttasaari
Ullanlinna
Punavuori
Kamppi
Munkkiniemi
Kruununhaka
Eira
Kallio
Meilahti
Espoo
Tapiola
Leppävaara
Matinkylä
Haukilahti
Olari
Niittykumpu
Westend
Espoonlahti
Mankkaa
Pohjois-Tapiola
Tampere
Keskusta
Kaleva
Tammela
Hervanta
Pyynikki
Ranta-Tampella
Amuri
Pispala
Vuores
Niemenranta
Vantaa
Tikkurila
Myyrmäki
Kivistö
Martinlaakso
Ylästö
Korso
Kartanonkoski
Hiekkaharju
Viertola
Tammisto
Oulu
Haukipudas
Oulunsalo
Keskusta
Kiiminki
Tuira
Kaakkuri
Jääli
Karjasilta
Metsokangas
Toppilansalmi
Turku
Keskusta
Hirvensalo
Martti
Kupittaa
Nättinummi
Mäntymäki-Majakkaranta
Itäinen Keskusta
Varissuo
Uittamo