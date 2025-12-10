Suomen halutuin asuinpaikka vaihtui, listalla yllättäjiä

Suomen halutuin asuinpaikka on jälleen vaihtunut. Loppuvuoden aikana kärkisijalle on siirtynyt jälleen Helsingin Töölö. Kesän aikana ykköseksi nousi Lauttasaari, mutta sen valtakausi jäi nyt lyhyeksi.

– Tämän vuoden aikana on tapahtunut iso käänne, sillä viime vuoden vetovoimaisin kaupunginosa Suomessa ja Helsingissä oli Lauttasaari. Tämän vuoden otannalla vetovoimaisin on ollut Töölö, Oikotie Asuntojen johtaja Tiina Aalto-Fischer kertoo tiedotteessa.

Töölöllä on perinne olla Suomen halutuin asuinpaikka. Sen sijainti on keskeinen suhteessa sekä pääkaupungin ydinkeskustaan että liikenneyhteyksiin. Maine on rauhallinen ja arvostettu. Töölössä on niin asuntoja kuin palvelujakin monille ihmisryhmille. Lauttasaari on koronakriisin jälkeen noussut uhmaamaan valta-asemaa, mutta nyt Helsingissä on palattu perinteiseen asetelmaan.

Vetovoimaisimmat kaupunginosat selviävät Oikotien hakumäärien perusteella. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Vetovoimavertailu kertoo, mistä kaupunginosista haetaan asuntoja eniten. Vertailu ei kerro, mistä asunto hankitaan, vaan mistä asunto haluttaisiin.

Tampereen keskusta nousee, Espoon äveriäät alueet uppoavat

Tampereen halutuin asuinpaikka on vaihtunut. Nyt se on keskusta. Kesällä vetovoimaisimmaksi noussut Kaleva putosi 2. sijalle.

– Kalevan suosion nousu on yksi Tampereen ilmiöistä vuonna 2025. Se on koko vuoden lukeutunut kaupungin kolmen vetovoimaisimman kaupunginosan joukkoon ja oli aiemmin ykkössijallakin. Kalevan voi sanoa nousseen vetovoimassa ydinkeskustan rinnalle, Aalto-Fischer sanoo.

Suurin nousija Tampereella on ollut tänä vuonna Hervanta. Se oli viime vuonna kaupungin 6. vetovoimaisin kaupunginosa. Aiemmin tänä vuonna sen asema putosi, mutta jälkimmäisen vuosipuolikkaan aikana Hervanta lukeutunut Tampereen halutuimpiin seutuihin.

– Hervanta on alueena Tampereen raitiotien ehkä suurin hyötyjä. Suosio näytti jo hiipuvan, mutta on elpynyt uudelleen nyt loppuvuoden aikana, Aalto-Fischer kertoo.

Espoossa iso muutos vuonna 2025 on ollut äveriäimpien kaupunginosien suosion väheneminen. Eniten vetovoimaansa ovat vuoden aikana menettäneet Westend ja Mankkaa, joiden asukkaiden tuloverokertymä on Suomessa poikkeuksellinen. Maksettujen tuloverojen mediaanissa Westend on koko Suomen kaupunginosista ykkönen ja Mankkaa kolmas.

– Westendin ja Mankkaan suosion pienentyminen kytkeytynee yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Kumpikin lukeutuu hintaviin alueisiin, eikä hintavuus ole oikein ollut viime aikoina muodissa. Samalla Leppävaara on kasvanut Espoossa todella vetovoimaiseksi, Aalto-Fischer kommentoi.

Vielä viime vuonna Westend oli Espoon neljänneksi vetovoimaisin kaupunginosa ja Mankkaa kuudenneksi vetovoimaisin. Nyt Westend on seitsemänneksi suosituin ja Mankkaa yhdeksänneksi suosituin. Edelle ovat nousseet Leppävaara, Olari ja Niittykumpu. Leppävaara on tämän vuoden otannalla Espoon toiseksi halutuin asuinpaikka.

Vantaan Korso nosteessa, Oulu yllättää

Vantaalla vuoden 2025 suuri ilmiö on Korson suosion kohoaminen. Korso ei viime vuonna yltänyt lainkaan Vantaan suosituimpien asuinpaikkojen kärkikymmenikköön. Nyt se on ollut koko vuoden ajan 10 vetovoimaisimman kaupunginosan joukossa. Tällä hetkellä Korso on Vantaan kuudenneksi vetovoimaisin alue.

– Tällainen suosion ponnahtaminen on hyvin poikkeuksellista. Etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa suosiovertailussa korkealle yltäminen edellyttää suurta vetovoimaa yksittäiseen kaupunginosaan, Aalto-Fischer sanoo.

– Korson suosio kytkeytynee samaan ilmiöön kuin joidenkin äveriäämpien alueiden suosion pienentyminen, yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Korsolla on rosoinen maine. Hintataso on verrattain maltillinen. Ja samalla Korso on laaja alue, jossa on asuntotarjontaa monenlaisiin tarpeisiin, hän jatkaa.

Loppuvuoden aikana suurin muutos Vantaalla on Tammiston vetovoiman hyytyminen. Vielä syyskuun lopussa Tammisto oli kaupungin kuudenneksi vetovoimaisin alue, mutta nyt se on sijalla kymmenen.

Oulussa asuntomarkkinan tilanne on nyt suomalaisittain erittäin epätavanomainen. Keskusta on Oulussa vasta kolmanneksi halutuin asuinpaikka. Sen edellä ovat Haukipudas sekä Oulunsalo. Oulunsalo on pompannut loppuvuoden aikana vetovoimassa sijalta 5 keskustan ohi.

– Mitään vastaavaa ei Suomessa tällä hetkellä ole. Joskin Oulussa keskustan suosio ei ole pitkään aikaan ollut yhtä vakaa kuin muissa kaupungeissa. Ja Oulun kaupunkirakenne on poikkeava. Isot entiset kunnat, kuten Haukipudas, Oulunsalo ja Kiiminki, ovat jatkuvasti hyvin vetovoimaisia suhteessa keskusta-alueeseen. Se on uniikkia, Aalto-Fischer toteaa.

Oulun kymmenen vetovoimaisimman kaupunginosan joukosta neljä on kaukana kaupunkialueesta sijaitsevia entisiä kuntia: Haukipudas, Oulunsalo, Kiiminki ja Jääli. Noista kolme ensimmäistä ovat suosiossa Oulun kärkeä. Vastaavasti keskusta-alueella tai sen liepeillä 10 suosituimmasta asuinpaikasta sijaitsevat vain keskusta, Tuira, Karjasilta sekä Heinäpää.

Halutuimmat kaupunginosat

Oikotie seuraa kuuden suurimman kaupungin kaupunginosien vetovoimaa kolmen kuukauden välein. Tältä vetovoima näytti 1.10.–10.12.2025.

Helsinki

Töölö

Lauttasaari

Ullanlinna

Punavuori

Kamppi

Munkkiniemi

Kruununhaka

Eira

Kallio

Meilahti

Espoo

Tapiola

Leppävaara

Matinkylä

Haukilahti

Olari

Niittykumpu

Westend

Espoonlahti

Mankkaa

Pohjois-Tapiola

Tampere

Keskusta

Kaleva

Tammela

Hervanta

Pyynikki

Ranta-Tampella

Amuri

Pispala

Vuores

Niemenranta

Vantaa

Tikkurila

Myyrmäki

Kivistö

Martinlaakso

Ylästö

Korso

Kartanonkoski

Hiekkaharju

Viertola

Tammisto

Oulu

Haukipudas

Oulunsalo

Keskusta

Kiiminki

Tuira

Kaakkuri

Jääli

Karjasilta

Metsokangas

Toppilansalmi

Turku

Keskusta

Hirvensalo

Martti

Kupittaa

Nättinummi

Mäntymäki-Majakkaranta

Itäinen Keskusta

Varissuo

Uittamo