Osmo Soininvaara: Anteeksi, että teimme asumisesta Helsingissä kallista

– On osittain meidän vikamme, että Helsingin kantakaupungista on tullut niin kallis, vihreiden pitkäaikainen poliitikko ja entinen ministeri Osmo Soininvaara toteaa blogissaan.

Hän kirjoittaa otsikolla ”Anteeksi, että teimme asumisesta Helsingissä kallista”.

– Asuminen Helsingin ratikkakaupungissa on muuttunut houkuttelevammaksi niin, että yhä useampi haluaa sinne asumaan. Siksi asuntojen hinnat nousevat.

Osmo Soininvaaran mukaan on ikävää, että asuntoja ei ole pystytty rakentamaan siinä tahdissa kuin halukkaita tulijoita olisi. Parannusta on hänen mukaansa kuitenkin luvassa – viime vuosina on kaavoitettu paljon lisää.

– On myös sanottu, ettei asuntojen rakentaminen kantakaupunkiin laske hintoja siellä vaan päinvastoin nostaa niitä. Tämä hieman outo väite voi teoriassa olla totta, mutta tämä edellyttäisi, että lisärakentaminen tekisi kantakaupungista vain entistä paremman paikan asua. Näin voi olla, mutta sitä on aika hankala käyttää argumenttina sitä vastaan, että kantakaupunkiin pitäisi rakentaa lisää asuntoja.

Asuntojen hinnat ovat pääkaupunkiseudulla nousseet Soininvaaran mielestä järkyttävästi.

– Tämän me kaikki tiedämme, mutta tämä ei ole oikeastaan kuin Helsingissä ja Helsingissäkin vain osassa kaupunkia, Soininvaara sanoo.

Hän on julkaissut väitteensä tueksi taulukon vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehityksestä vuodesta 2005 vuoteen 2016. Sitä on verrattu koko maan asuntojen hintojen nousuvauhtiin.

– Helsingin kantakaupungissa asuntojen hinnat ovat todella nousseet noin 20 prosenttia yli sen, mitä ne ovat nousseet koko maassa keskimäärin, Espoossa suunnilleen samaan tahtiin kuin maassa keskimäärin ja Vantaalla ja kehyskunnissa selvästi koko maan tahtia hitaammin, Soininvaara huomauttaa.