"Tämä on vaarallista" - ministeri paljasti ISIS:n miehiä palanneen Suomeen verkostoitumaan ja lepotilaan

Mosulin Zanjilissa tuhottuja autoja on kasattu esteeksi ISIS:n vastaisessa sodassa.

Eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona valtioneuvoston selontekoa Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa. Esittelypuheenvuoron piti ulkoministeri Timo Soini (ps.).

– Koalition vierastaistelijatoiminnalla pyritään estämään vierastaistelijoiden pääsy Syyriaan ja Irakiin. Tässä on onnistuttu muun muassa muuttamalla matkustamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Rajaviranomais- ja poliisiyhteistyöllä on vierastaistelijoiden virtaa alueelle pystytty radikaalisti vähentämään, 90 prosentilla, Timo Soini mainitsi.

– Koalitio on lisäksi onnistunut heikentämään Isilin rahoituspohjaa. Tämä on tehty katkaisemalla öljyntuotantoa Isilin valtaamilla alueilla, Isilin rahoittajia on identifioitu ja heidän omaisuuttaan jäädytetty.

Soini mainitsi, että Suomi on korostanut ennaltaehkäisevän työn merkitystä väkivaltaisen ekstremismin torjunnassa. Hänen mukaansa Suomesta on lähtenyt arviolta 80 vierastaistelijaa Irakiin ja Syyriaan, joista parikymmentä on palannut Suomeen ja noin parikymmentä kuollut.

Ulkoministeriltä kysyttiin lisää taistelijoista ja heidän paluustaan. Hän vastasi oman kokemuksensa olevan, että kansainvälinen tiedustelutieto ja tämä yhteistyö on äärimmäisen tärkeätä.

– Ja meillä pitää olla sekä antaa tietoa että sitten sitä myöten saada tietoa. Tämä on hyvin tärkeätä. Hyvin harvoin tämmöinen terroriteko tapahtuu täysin yllätyksenä, täysin puskista. Esimerkiksi tämä Manchesterin mies, kyllä häntä oli seurattu mutta ei saatu ikävä kyllä pysäytettyä, tai ei uskottu, että se on tarpeeksi vakavaa.

– Sitten: 80 ihmistä — osa näistä tulleista on pettynyt niihin Isilin valheisiin ja yrittää jotenkin saada elämäänsä kasaan eivätkä ole vaarallisia. Mutta sitten ikävä kyllä lienee myös sellaisia henkilöitä, jotka tavallaan ovat täällä sitä varten, että he voivat olla luomassa verkostoa tai ovat ikään kuin lepotilassa, tämä on vaarallista, Timo Soini sanoi.