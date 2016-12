Presidentti Sauli Niinistö kertoi Ylellä yhteistyösuunnitelmistaan USA:n ja Donald Trumpin kanssa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi Ylen Radio 1:n kyselytunnilla ajatuksiaan Suomen roolista maailmanpolitiikan uudessa tilanteessa. Presidentin mukaan maailmassa noussut epävakaus on väistämättä tullut myös Itämeren alueelle.

– Me näemme nyt geopolitiikan, voimapolitiikan ja valtapolitiikan uudelleentulemista. Kaikkea sellaista, joka ei enteile välttämättä kovin hyvää tavallisille ihmisille. Suomessa ei näissä suurissa pöydissä ole kovin paljon sanavaltaa. Toivon, että Euroopan unioni käyttäisi sitä yleiseurooppalaista ajattelua, joka sopii meillekin aika hyvin. Nyt tosin EU:kin on jäänyt hieman pöydän reunalle, Niinistö sanoo.

Presidentin mukaan myös Suomella on kuitenkin vaikutusmahdollisuuksia maailmanpolitiikan tilanteessa. Vähäinen mutta jännitystä alentamaan pyrkivä keino on Niinistön mukaan hänen aloitteensa Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Aloitteen tarkoituksena on Itämeren alueen ilmatilan turvallisuuden lisääminen.

– Siitä on lähdettävä, että myös pienellä saadaan hyvää aikaiseksi. Mutta kyllä meillä Suomessa on myös laajempiakin ajatuksia, Niinistö kertoo.

Presidentti kertoo lanseeraavansa USA:n tulevalle presidentille Donald Trumpille Arktisen neuvoston suomia mahdollisuuksia.

– Se on sopivan viileä ympäristö, jossa voitaisiin rauhallisesti tunteiden kuumenematta käydä keskusteluja. Siihenhän kuuluvat nimenomaan Yhdysvallat ja Venäjä ja niiden lisäksi Pohjoismaat ja Kanada, presidentti sanoo.

Arktisen neuvoston mahdollisuudet saatavat Niinistön mukaan tuoda mukanaan jotakin, jonka myötä maailmanpolitiikan jännitteissä voitaisiin päästä eteenpäin.

– Kun pieniä asioita kerääntyy tarpeeksi, ehkä tilanne jossain määrin vakiintuisi. Suuria sotakysymyksiä ei varmasti tällä kyetä ratkaisemaan. Mutta jos jotakin pientä yhteisymmärryksen henkeä saadaan aikaan, niin ehkä se voisi levitä, Niinistö sanoo.

Trumpin valinta vaikuttaa Suomen ja USA:n suhteisiin Niinistön mukaan sen myötä, että Valkoisen talon tulevat toimijat ovat tuntemattomia. Presidentti Niinistö sanoo, että sen eteen tullaan tekemään paljon töitä, että Yhdysvaltain uuden hallinnon kanssa rakennetaan hyvä yhteistyösuhde.