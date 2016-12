SK: Onnettomuuksia kännyköillä kuvaavat autoilijat onnettomuusriski

Pelastushenkilöstö eri puolilla maata on viime aikoina kertonut huolestuttavasta ilmiöstä, jossa onnettomuuspaikkojen ohi ajetaan hyvin kovaa vauhtia ja samalla niitä kuvataan kännyköillä.

Joskus näkee tilanteita, joissa autonkuljettaja kuvaa onnettomuutta samaan aikaan kuin ajaa, sanoo Karvian VPK:ssa toimiva Marko Lähdekorpi lehdessä.

Hän muistuttaa, että kolaripaikan ohi pitäisi ajaa mieluiten kävelyvauhtia, niin, että auton voi pysäyttää välittömästi.

– Meillä on onneksi vältytty vakavilta tilanteilta, mutta muualta olen kuullut peräänajoista. Joskus meillä on käynyt niin, että kun pelastaja on käynyt paloautolla hakemassa jotakin tarvittavaa työkalua, on ohi ajanut auto niin, että sivupeili on osunut palokuntalaisen takinliepeisiin, Lähdekorpi kertoo.

– Joskus huomaa, että ohiajavat kiinnittävät enemmän huomiota onnettomuuteen kuin liikenteeseen, Lähdekorpi sanoo.

Hän toivoo myös kunnioitusta asianosaisia kohtaan etenkin vakavissa onnettomuuksissa.

Lähdekorpi on kirjoittanut havainnoistaan Facebookiin avoimen vetoomuksen. Hän on ottanut asiasta yhteyttä myös Palopäällystöliittoon.

– Olisi hyvä, jos asiasta saataisiin valtakunnallinen valistuskampanja, hän sanoo.