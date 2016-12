"Rahaston ryöstö" kuumensi eduskuntaa - "te jaatte rahaa, jota ei ole"

Eduskunta aloitti keskiviikkona valtion budjettiesityksen palautekeskustelun. Yhdeksi kärkiteemaksi nousivat Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran varat.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Kalli (kesk.) totesi kysyneensä Sdp:n kansanedustajilta, onko heiltä tulossa lakiesitys, joka mahdollistaisi heidän vaihtoehtobudjettinsa mukaisen 355 miljoonan Sitran taseen euron käyttämisen valtion investointimenoihin.

Timo Kalli huomautti kuivasti, että yleensä vaihtoehtobudjetit ja vastalauseet perustuvat voimassa oleviin lakeihin.

Sdp:n Eero Heinäluoma ja Pia Viitanen molemmat huusivat Kallin puheenvuoron aikana "taseet töihin".

– Eikö nyt olisi reilua todeta, että teidän vaihtoehtobudjettinne on vailla pohjaa, Timo Kalli sanoi.

Kokoomuksen Outi Mäkelä kuvaili Sdp:n esitystä Sitran ryöstöksi, "joka ei olisi edes lainmukaista". Mäkelän mukaan Sdp:lla on myös "Rinteen malli, jolla pitäisi tulla 51 miljoonaa euroa, mutta eduskunnan tietopalvelun mukaan se kuitenkin toisi lisäkustannuksia 350 miljoonaa".

Perussuomalaisten Timo Soinin mukaan usein puhutaan sammon ryöstöstä ja hän sanoi nyt tarkoittavansa "erinomaista termiä, Sitran ryöstöä".

– Missä se viipyy se lakiesitys? Te jaatte sellaista rahaa, jota ei ole. Te jaatte sellaisia rahoja, joita ei — lainsäädäntö kun puuttuu — ole olemassa, Timo Soini sanoi.

Keskustan Antti Rantakankaan mukaan Timo Kallin paljastus toi esiin, että Sdp:n varjobudjetti on laiton.

Sdp:n Timo Harakan mukaan olisi liioittelua edes sanoa, että nyt hallitusrintama teki tikusta asiaa.

– Tehdään enintään hiuksesta asiaa, kun tässä tilanteessa, jossa pitäisi keskittyä työllisyyden ja kasvun edistämiseen, niin te kiinnitätte kaiken huomionne johonkin Sitraan. On surkuhupaisaa, Timo Harakka sanoi.

– Sitran omaisuus on 700 miljoonaa euroa, joka on suurempi kuin monen pörssiyhtiön arvo. Sen toiminta on noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Millä ihmeellä pitää perustella se, että sillä pitää olla enemmän säästöpossussa rahaa kuin pörssiyhtiöillä? Eikö 350 miljoonaa euroa riitä nyt, kun valtio tarvitsee rahaa, hyvät ystävät, Harakka kysyi.

Kokoomuksen Harri Jaskari muistutti Sdp:n puheenvuorossa puolitoista tuntia aiemmin todetun, että he ottaisivat 370 miljoonaa euroa vähemmän velkaa.

– Ja silloin tuli keskustelua siitä, mistä se 372 miljoonaa vähemmän velkaa otetaan: otetaan tuloja 350 miljoonaa Sitrasta, Jaskari sanoi.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi Jaskarille, että "Sdp käyttää kertaluontoisiin menoihin kertaluontoisia tuloja. Tase töihin, se on tämä meidän keskeinen viesti tässä asiassa".

Keskustan Olavi Ala-Nissilän mukaan Sdp sanoo haluavansa panostaa tutkimukseen, tuotekehitykseen eli uudistumisen eväisiin.

– Toisaalta se kuitenkin haluaa viedä Sitran rahat, joka on perustettu juuri siihen tarkoitukseen eli tekemään pitkäjänteistä, tietoon pohjautuvaa tulevaisuustyötä kasvun ja työllisyyden hyväksi. Jos Sitran tase puolitettaisiin, sillä ei olisi enää edellytyksiä jatkaa nykytavalla, Ala-Nissilä huomautti.