Moni koira elää yksinäistä ja virikkeetöntä elämää

Moni koira elää Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton mukaan yksinäistä ja virikkeetöntä elämää, kun omistajalla ei ole riittävästi aikaa tai halua panostaa koiran hyvinvointiin. Liitosta kerrotaan, että usein ilmoitus koiran hädästä tulee naapureilta, jotka ovat huolissaan yksin jätetyn koiran jatkuvasta haukkumisesta tai pitämisestä koko ajan sisällä.

– Koira tarvitsee monipuolisesti tekemistä ja riittävästi lepoa. Tämä koskee kaikenlaisia koiria kääpiökoirista metsästyskoiriin. Koiran niin sanottu ongelmakäytös johtuu usein siitä, että ihminen ei tiedä tarpeeksi koirasta, sen viestinnästä ja tarpeista eikä osaa toimia koiran kanssa oikein, kertoo SEY:n toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist

Yleisimpiä liiton tietoon tulevia koirien eläinsuojeluongelmia ovat huonot ja virikkeettömät pito-olosuhteet, riittämättömät mahdollisuudet lajityypilliseen käyttäytymiseen sekä yksinäisyys. Muita merkittäviä ongelmia ovat pentutehtailu sekä koirien kovakourainen kohtelu ja koulutus.

SEY:n mukaan koirien määrä Suomessa on neljässä vuodessa lisääntynyt 630 000:sta 800 000:een. Liiton arvelee ilmiö johtuvan osaksi siitä, että yhä useammalla on jo vähintään kaksi koiraa.

– On erinomaista, että yhä useampi ottaa koiralle lajitoverin. Koira on laumaeläin, joka kärsii yksinolosta. Muun muassa eroahdistusta on vähemmän, kun koiralla on lajitoveri seuranaan. Toisaalta koirien kasvava määrä ei ole koirien kannalta pelkästään hyvä asia. Asiantuntemattomia koteja on paljon, mikä näkyy muun muassa koirien eläinsuojeluongelmien määrässä. Lindqvist muistuttaa.

Koiratieto.fi sivusto kertoo, millainen eläin koira on, millaisia tarpeita sillä on, miten ihminen voi ymmärtää koiraansa paremmin ja miten valita koira vastuullisesti.