Miksi Suomi jatkaa turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja, kun muut eivät sitä tee?

Kansanedustaja Sami Savio (ps.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen Suomen jatkamista turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista EU-alueella. Savio ihmettelee näin tapahtuvan, vaikka muiden sopimusmaiden osallistuminen siirtoihin on jäänyt erittäin vähäiseksi ja Suomen osuus on noussut suhteettoman suureksi.

Kansanedustaja siteeraa EU:n turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO:n tilastoa, jonka mukaan jäsenmaissa tehtiin 2015 yli 1,3 miljoonaa turvapaikkahakemusta. Syyskuussa 2015 EU-maat päättivät jakaa 120 000 Italiaan ja Kreikkaan saapunutta turvapaikanhakijaa vapaaehtoisten sisäisten siirtojen mekanismin avulla. Jo aiemmin oli sovittu 40 000 turvapaikanhakijan jakamisesta.

– Maahanmuuttoviraston tiedotteen mukaan Suomeen on 14.9.2016 mennessä siirretty yhteensä 679 turvapaikanhakijaa EU:n sisäisinä siirtoina. Koko EU-alueella sisäisiä siirtoja on tehty 4 878. Suomen osuus turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista on muodostunut suhteettoman suureksi, koska muut sopimusmaat eivät ole osallistuneet siirtoihin ennalta määritellyllä tavalla, kysymyksessä todetaan.

Savio siteeraa silloista sisäministeri Petteri Orpoa, joka marraskuussa 2015 totesi Suomen keskeyttävän sisäiset siirrot, jos muut maat eivät osallistu. Joulukuussa 2015 pääministeri Juha Sipilä puolestaan katsoi sisäisten siirtojen mekanismin epäonnistuneen.

– Näistä lausunnoista huolimatta Suomi on jatkanut sisäisiä siirtoja huomattavasti muita maita aktiivisemmin. Esimerkiksi ajanjaksolla 25.8.-14.9.2016 koko EU-alueella toteutettiin 481 sisäistä siirtoa, joista Suomeen kohdistui peräti 162. Ainoastaan Ranska on vastaanottanut turvapaikanhakijoita Suomea enemmän sisäisten siirtojen mekanismin kautta 14.9.2016 mennessä.