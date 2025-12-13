Ruotsista täystyrmäys Viktor Orbanille – ”Käyttäytyy kuin lapsi”

Unkarin pääministeri Viktor Orban raivostui perjantaina EU:n yksimielisyysvaatimuksen poistamisesta Venäjän jäädytetyistä varoista äänestettäessä. Viestipalvelu X:ssä Orban muun muassa kirjoitti EU-komission ”raiskaavan” eurooppalaista oikeutta Ukrainan sodan jatkamiseksi sekä väitti ”Brysselin diktatuurin” ottaneen vallan.

Yksimielisyysvaatimuksen taustalla on tahto estää Unkarin ja Slovakian veto-oikeuden käyttö ja lopettaa jäädytetyistä varoista äänestäminen puolen vuoden välein.

Orbanin puheet saavat nyt täystyrmäyksen keskeiseltä ruotsalaisministeriltä.

– Orban on veto-oikeutensa avulla pystynyt pitämään EU:ta panttivankinaan aivan liian pitkään. Nyt hän käyttäytyy kuin lelunsa menettänyt lapsi, valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson kirjoittaa Expressenille.

Svantesson pitää päätöstä Ukrainan kannalta tärkeänä sekä keinona lisätä painetta Venäjän suuntaan.

Ruotsin hallituksen jäsenet ovat myös aikaisemmin tänä vuonna arvostelleet Unkarin pääministeriä. Syyskusssa Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson syytti unkarilaista kollegaansa Ruotsin oikeusvaltiota koskevien valheiden levittämisestä.