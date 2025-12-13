”Venäjä laskee tämän varaan” – ennenaikaiset vaalit uhka Ukrainalle

Maan parlamentin, Verhovna Radan humanitaarisen ja tiedotuspolitiikan komitean puheenjohtaja, kansanedustaja Mykyta Poturajev sanoi Ukrinformille, että se herättäisi epäilyksiä vaalien laillisuudesta.

– Ennenaikaiset vaalit voisivat työntää Ukrainan poliittiseen kriisiin – jonka varaan Venäjä laskee.

– Olen samaa mieltä presidentti (Volodymyr) Zelenskyin kanssa perusasiasta, että vaalien on ehdottomasti tapahduttava – olosuhteissa, jotka mahdollistavat ne. Mutta en ole samaa mieltä siitä, että 60 tai 90 päivää riittää. Tämä aikataulu syntyi tiettyjen yhteydenottojen jälkeen amerikkalaisen osapuolen kanssa. Tällaiset tiukat määräajat ovat täysin epärealistisia. Ja keskustelut vaaleista eivät todellakaan ole Ukrainan etujen mukaisia, kansanedustaja sanoi.

Poturajevin mukaan ”vaalien keskeinen kysymys ei ole edes se, kuka voittaa, vaan se, hyväksyvätkö kansalaiset tulokset eli toisin sanoen, ovatko vaalit lailliset”.

– Yhteiskunnan näkökulmasta ratkaiseva kysymys on, pystyisivätkö kaikki, jotka haluavat äänestää tiettyä poliitikkoa tai puoluetta, todella tekemään niin, hän korosti. Poturajev lisäsi, että toinen tärkeä kysymys on, miten varmistetaan, että kaikki politiikkaan haluavat voivat osallistua.

– Ensinnäkin keskusvaalilautakunnan olisi tehtävä valtavasti työtä laatiakseen käytännössä uuden kansallisen äänestäjärekisterin, koska maassa on miljoonia pakolaisia. Meillä on miljoonan sotilaan aktiivinen armeija, joiden on ensinnäkin itse kyettävä äänestämään, ja toiseksi monet nyt taistelevista saattavat haluta osallistua politiikkaan – mutta heidän nykyinen asemansa estää heitä asettumasta ehdolle, hän selitti.

Poturajev huomautti, että lainsäädäntömuutoksia tarvitaan myös, jotta tietyt pitkään ulkomailla viettäneet kansalaiset voisivat asettua ehdolle.

– Vuonna 2022 maasta paenneiden joukossa on monia aktiivisia kansalaisia – ihmisiä, joilla on mainetta, kykyjä ja potentiaalia. Heitä on myös estetty tulemasta valituiksi. Lisäksi vain vähemmistö ulkomailla olevista ukrainalaisista on rekisteröitynyt konsulaatteihin. Tämä on kuitenkin välttämätöntä asianmukaisen äänestäjärekisterin laatimiseksi, kansanedustaja sanoi.

Hänen mukaansa vaalibudjettikysymys on myös oma aiheensa. Kaikki nämä ongelmat voivat Poturajevin mielestä heikentää vaalien legitimiteettiä ja juuri sitä Venäjä toivoo.

– He odottavat Ukrainassa vaaleja, joiden jälkeen suuri osa ukrainalaisista hylkäisi tulokset, mikä ajaisi maan vakavaan ja pitkittyneeseen poliittiseen kriisiin. Ja se avaisi heille merkittäviä mahdollisuuksia hyödyntää tätä kriisiä, hän sanoi.

Presidentti Zelenskyi on kertonut, että jos Ukraina saa kumppaneilta organisaatiotukea, hän on valmis tukemaan vaalien järjestämistä sotatilalain aikana.