Varapuhemies ei usko perustuloon: Maksetaan kaikille, vaikka ei haluaisikaan töitä

Eduskunnan varapuhemiehen Arto Satosen (kok.) mukaan on mahdollista, että sosiaaliturvajärjestelmää on tarpeen yksinkertaistaa.

Lausuntokierroksella on parhaillaan kaksi lakiesitysluonnosta, jotka muuttavat työttömyysturvajärjestelmää. Toinen niistä edellyttää aktiivista työnhakua karenssin uhalla ja toinen tuo työttömyysturvaan omavastuupäivät, jos työtön ei ole ollut 18 tuntia töissä neljän viikon aikana tai osallistunut viiden päivän ajan työllistymistä edistäviin palveluihin. Vuoden alussa aloitettiin jo kolmen kuukauden välein tehtävät työttömien haastattelut.

Hallitus päätti puoliväliriihessään huhtikuun alussa käynnistää sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen eli sotu-uudistuksen valmistelun.

– En henkilökohtaisesti usko perustuloon, koska se maksetaan kaikille kuin Manulle illallinen, vaikka ei tekisi mitään töitä eikä haluaisikaan hakea mitään töitä, Arto Satonen sanoo.

Satosen mukaan kyseeseen voisi tulla jonkinlainen negatiivisen tuloveron malli, jollainen on käytössä Isossa-Britanniassa. Sovellutuksia negatiivisesta tuloverosta on myös Israelissa ja Yhdysvalloissa. Myös Suomessa on kehitelty perustiliä.

– Ne täytyy arvioida osana kokonaisuudistusta. Ne vaativat kaikki vielä selvitystyötä. Varmaan sellaista mallia ei olekaan, joka olisi suoraan sovellettavissa meidän tarpeisiin, Satonen arvelee.

Satosen mukaan virkamiehet valtiovarainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä ryhtyvät valmistelemaan sotu-uudistusta. Valmistelu tähtää seuraaviin, vuonna 2019 pidettäviin eduskuntavaaleihin. Päätöksiä asiasta tekee vasta seuraava hallitus.

– Eduskuntavaalikeskusteluissa niihin voidaan ottaa kantaa. Tämä on todennäköisesti yksi keskeisistä vaalikeskusteluaiheista, Satonen ennakoi.