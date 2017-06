Heikki Salmela: Kolmasosa väestä maksaa kulut, loput haluavat korottaa veroja

Pikaravintolaketju Hesburgerista parhaiten tunnettu monitoimiyrittäjä Heikki Salmela kirjoittaa Facebookissa tuntojaan kehityksestä.

Hän kertoo ensin aamulenkillä kuunnelleensa Yleltä "dosenttien" jutustelua, jossa arvosteltiin 45 prosentin USA:n väestä olevan juntteja ja "ihmeteltiin miksi he käyttäytyvät noin".

– Minulle tuli mieleen olisiko kyse kansasta, joka on työllään tehnyt menestyksensä, ja kyse on kyllästymisestä näköpiirissä olevaan, Heikki Salmela huomauttaa.

– Täällä kotosuomessa on myös peiliin katsomisen paikka politiikoilta jotka ovat hankkineet kannatuksensa lupaamalla ”kuun taivaalta”. Tilanne on johtanut siihen että kolmasosa yhteiskunnasta maksaa koko yhteiskunnan kulut, ja loppuosa haluaa korottaa vielä veroja.

Salmela kysyy, mitä tapahtuisi, jos tämä kolmasosa heittäisi pyyhkeen kehään.

– Tämä yhteiskunnan kehitys ei voi jatkua näin ja jos tätä kutsutaan "hyvinvointivaltioksi" niin se ei todellakaan ole sitä. Meidät on todella vapautettava tekemään työtä ja ottamaan enemmän vastuuta itsestämme ja lähimmäisistämme ja huolehdittava työkunnostamme ja osaamisestamme. Näin elämä on mielenkiintoista.

Yrttäjältä kysytään hänen Facebook-seinällään, miten iso osa omistaa suurimman osan "siitä mitä omistetaan".

– En osaa sanoa, mutta kaikilla on mahdollisuus siihen jos on motivaatiota, mutta se on meiltä otettu pois, kun ei ole tarve, Heikki Salmela vastaa.