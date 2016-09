Saksassa kymmeniä kiellettyjä uusnatsijärjestöjä – myös liuta kiellettyjä islamistisia järjestöjä

Suomessa on käynnistynyt keskustelu mahdollisuudesta kieltää äärijärjestöjen toiminta. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) totesi sunnuntaina, että äärijärjestöjen toiminnan laillisuus ja mahdollisuus puuttua väkivaltaan syyllistyneiden järjestöjen toimintaan arvioidaan uudelleen Helsingin Asema-aukion pahoinpitelyn seurauksena.

Suomessa uusnatsijärjestöjen toiminnan kieltäminen on aiemmin katsottu vaikeaksi. Kuitenkin Suomen rikoslaki tekee järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta rangaistavaa.

Saksassa äärijärjestöjen toimintaan on historiallisista syistä suhtauduttu tiukemmin. Saksassa perustuslain suojaamaan "liberaalidemokraattiseen perusjärjestykseen" suhtaudutaan erityisen suojelevasti. Sillä perusteella myös toiminta, joka tähtää perusjärjestyksen kumoamiseen on kielletty – ja sitä vahtii kotimaan tiedustelupalvelu, jonka nimi on Verfassungsschutz eli "perustuslainsuoja".

Yhdistykset, jotka toimivat rikollisesti, ovat perustuslainmukaista järjestystä vastaan tai esittävät yhteiskuntarauhaa horjuttavia näkemyksiä, ovat Saksan lain mukaan kiellettyjä.

Toisen maailmansodan jälkeen Saksassa on kielletty lukuisten uusnatsisisten järjestöjen toiminta vedoten perustuslakiin ja yhdistyslakiin. Toisaalta liittovaltion ja osavaltioiden sisäministeriöt ovat kieltäneet myös lukuisten islamististen järjestöjen ja äärivasemmistolaisten järjestöjen toiminnan. Jopa vasemmistopuolue Die Linke ja sen parlamentaarikot ovat olleet Verfassungsschutzin tarkkailussa.

Saksan perustuslain mukaan myös puolueiden toiminnan kieltäminen on mahdollista. Ensimmäinen kielletty puolue oli uusnatsipuolue Sosialistinen valtakunnanpuolue (Sozialistische Reichspartei, SRP), joka kiellettiin jo vuonna 1952. Toinen maailmansodan jälkeen Saksassa kielletty puolue oli Saksan kommunistinen puolue (Kommunistische Partei Deutschlands), joka kiellettiin vuonna 1956.

Saksa on kieltänyt toisen maailmansodan jälkeen 18 uusnatsijärjestön toiminnan. Lisäksi osavaltiotasolla on kielletty 74 järjestön toiminta.

Vuodesta 1990 lähtien Saksa on kieltänyt 15 islamistisen järjestön toiminnan. Niiden joukossa on muun muassa Islamilainen valtio eli Isis.