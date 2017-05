Huomaan joutuneeni rattijuopon kyytiin. Miksen voi ilmoittaa tilanteesta hätäkeskukseen tekstiviestillä?

Perussuomalaisten kansanedustaja Kari Kulmalan kysymyksessä todetaan, että "erityisesti nuorten kesken tapahtuu niin, että nuori lähtee jostain syystä tuntemattoman kuljettajan ajoneuvon kyytiin. Jossain matkan varrella nuori huomaa, että kuljettaja on mahdollisesti psykopaatti, liikenteessä vaarallinen tai alkoholin vaikutuksen alainen, mutta tämä kyseinen matkustaja ei uskalla tai voi soittaa asiasta kenellekään tai edes hätäkeskukseen peläten oman turvallisuutensa vaarantuvan".

Hätäilmoitusta ei kansanedustajan mukaan voi tällä hetkellä tehdä tekstiviestillä numeroon 112, koska jokaisella hätäkeskuksella on Suomessa oma tekstiviestinumeronsa hätäviestin lähettämistä varten eikä numero ole välttämättä kaikkien helposti selvitettävissä.

– 112-hätätekstiviestipalvelua ollaan toki tällä hetkellä kehittämässä hätäkeskustietojärjestelmähankkeessa (ERICA), ja tarkoitus on saada yksi valtakunnallinen hätänumero hätätekstiviesteille ja puheelle. ERICA:n käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt alun perin suunnitellusta aikataulusta jo vuosia, eikä ole mitään varmuutta siitä, milloin asia on kunnossa, kysymyksessä todetaan.

– Hätäkeskuslaitoksella ei toistaiseksi ole vielä käytössä mitään yhtenäistä puhelinnumeroa, johon tekstiviestin voisi hätätilanteessa lähettää. Kuitenkin jo vuonna 2015 tehdyssä lakimuutoksessa hätätekstiviesti kirjattiin lakiin, joten uudistus on pahasti myöhässä.

Kari Kulmalan mielestä palvelun tulisi olla mahdollisimman ripeää ja yhdenvertaista, koska on kyse turvallisuuden tuottamisesta ja ihmisten turvallisuudesta.

– On myös selvää, että tekstiviestillä tulee olla mahdollisuus ilmoittaa vaarasta, vaaratilanteesta tai onnettomuudesta, mikäli ei jostain syystä pysty itse soittamaan matkapuhelimella. Riskiarvion tekeminen on tietenkin hätäkeskuksessa hankalampaa tekstiviestistä kuin puhumalla, mutta tekstiviesti on toimiva tapa, mikäli ei ole muuta vaihtoehtoa.