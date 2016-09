Oikeusministeri: Väkivaltaiseen toimintaan voidaan puuttua jo nykylainsäädännöllä

– Asema-aukion tapahtumien johdosta on kuitenkin syytä pikaisesti tarkastella, onko tarpeita tarkentaa lainsäädäntöä joiltakin osin, etenkin jos sen tulkinnoissa on epäselvyyttä, Jari Lindström toteaa tiedotteessaan.

– Suomessa on kokoontumis- ja liikkumisvapaus, mutta sekä rasistinen, uhkaava että väkivaltainen toiminta on jo säädetty rangaistavaksi. Perustuslaissa on turvattu myös sananvapaus, mutta rasistiset ilmaisut eivät ansaitse sananvapauden suojaa, Lindström sanoo.

Olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja toimiva yhdistys, kuten avoimesti rasistinen järjestö, voidaan lain nojalla määrätä lakkautettavaksi riippumatta siitä, onko yhdistys rekisteröity. Näin lakkautetun yhdistyksen toiminnan jatkaminen on rangaistavaa.

Rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi myös järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen. Järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä kattaa myös rasistiset rikollisryhmät, jotka toimivat tehdäkseen rasistisia kiihottamisrikoksia. Kysymys on otettu nimenomaisesti huomioon rangaistussäännöstä säädettäessä.

Jari Lindström muistuttaa, että myös yleisen järjestyksen häiritseminen esimerkiksi toistuvilla uhkaavilla eleillä, suullisella uhkailulla tai muulla pelkoa herättävällä uhkaavalla käyttäytymisellä on puolestaan säädetty rangaistavaksi järjestyslaissa.

– Kaikenlainen konkreettinen väkivalta, uhkaukset ja niihin osallistuminen on rikoslain mukaan rangaistavaa, ja niihin myös puututaan, Lindström korostaa.

Oikeusministeri toteaa, ettei hän voi ottaa kantaa yksittäisten järjestöjen asemaan, toimintaan tai niiden arviointiin. Näiden rikosten tutkinta kuuluu poliisille ja tekojen arviointi oikeuslaitokselle.