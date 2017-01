Petteri Orpo: EU ei voi vain jäädä katseella seuraamaan, jos jäsenmaata loukataan

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo on kirjoittanut Verkkouutisille blogikirjoituksen otsikolla EU-puolustus tarvitsee konkretiaa.

Hänen mukaansa Suomessa on laaja yksimielisyys siitä, että Euroopan unionin puolustusyhteistyötä pitää tiivistää.

Suomelle on Orpon mukaan tärkeää, että EU-yhteistyö keskittyy nyt olennaiseen ja etenee käytännössä. Puheet ilman käytännön toimeenpanoa eivät hänen mukaansa vahvista kenenkään turvallisuutta.

– Keskustelu käytännön toimista on tehnyt jälleen selväksi, että eurooppalaiset Nato-maat rakentavat kovan puolustuksensa Naton varaan. Päällekkäisyyksiä ei haluta etenkään nyt, kun Natolla on täysi työ omien velvoitteidensa täyttämisessä, Petteri Orpo toteaa.

Hänen mukaansa Euroopan unionilla on paljon sellaista annettavaa, joka täydentää Naton toimia.

– EU voi ottaa johtoroolin kokonaisturvallisuuden vahvistamisessa ja unionilla on myös Natoa enemmän työkaluja lähialueiden vakauttamiseen. EU:n ja Naton yhteistyö etenee nyt hyvään suuntaan.

Orpo muistuttaa, että "Krimin laiton valtaus tapahtui käytännössä ilman taisteluita". Puolustus onkin yhä enemmän muutakin kuin sotilaallista toimintaa.

– Silloin kyse on EU-maiden kestokyvystä tilanteessa, jossa painostus tapahtuu esimerkiksi energiansaannin hankaloittamisen, tietoverkkoiskujen, hallitsemattoman maahantulon tai aggressiivisen mielipiteenmuokkauksen keinoin.

Euroopan unionilla on Orpon mukaan toimivalta ja keinot vahvistaa jäsenmaidensa puolustusta näitä uhkia vastaan.

– Sotilaallisella puolella EU-maiden on otettava isompi rooli lähialueidensa - Afrikan ja Lähi-idän - vakaudesta. Silloin on kyse joukkojen lähettämisestä entistä herkemmin entistä vaarallisempiin kriisinhallintatehtäviin. Jos se ei ole poliittisesti mahdollista 27 jäsenmaan kesken, on oltava valmiita toimimaan pienemmällä maajoukolla, Orpo katsoo.

– Suomelle on tärkeää vahvistaa EU:n avunantovelvoitetta. Ei voida ajatella, että unioni vain katseella seuraisi, jos sen jäsenmaata ja aluetta loukataan.

Petteri Orpon mukaan "mitä pidemmälle EU:n puolustusyhteistyössä päästään, sitä parempi Suomelle". Nyt on hänen mukaansa tekojen vuoro eikä käytännön työ jää ainakaan Suomesta kiinni.

– EU-jäsenyys oli Suomelle myös turvallisuusratkaisu. Yhtenäinen ja yksimielinen EU on Suomelle turvallisuustakuu, EU:n hajanaisuus taas uhka myös meidän turvallisuudellemme.