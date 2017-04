Pertti Salolainen: Kuuluuko EU-eroa propagoiva puolue Suomen hallitukseen?

– Perussuomalaisten romahdus kunnallisvaaleissa on aloittanut Suomen ulkopolitiikkaa ja ennen kaikkea turvallisuutta ja puolustusta vaarantavan keskustelun kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen EU-jäsenyydestä. Hanke murentaa ulkomailla huolella rakennettua kansainvälistä Suomi kuvaa itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna, Pertti Salolainen sanoo.

Hän muistuttaa, että perussuomalaiset on hallituspuolue, joka asettaa heidät erityisen vastuulliseen asemaan.

– On selvää, että kansanäänestystä ei tule ja keskustelu siitä on tarkoitettu kotimaiseen kulutukseen ensi eduskuntavaaleja silmälläpitäen. Kotimaisena se ei kuitenkaan pysy sillä jo nyt Brexit-Britannian lehdistö on uutisoinut mahdollisesta Fixitistä. Maito on jo läikkynyt lattialle, Salolainen toteaa.

Hänen mielestään pääministeri Juha Sipilän on nyt "nopeasti ja selkeästi vihellettävä hallituksessa tämä peli poikki, sillä EU:sta eroaminen tuhoaisi nykyisen Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan, koska menettäisimme muun muassa solidaarisuus- ja yhteisvastuulausekkeen antaman turvan puhumattakaan siitä, että joutuisimme laajan eurooppalaisen puolustusyhteistyön ulkopuolelle".

– Pelkkä keskustelu hallituksen sisällä (Suomen EU-jäsenyydestä) on huolestuttavaa. On myös huomattava, että tasavallan presidentti on usein korostanut EU:n turvallisuuspoliittista merkitystä ja toivonut sen vahvistumista. Hyvällä syyllä voi kysyä, kuuluuko EU-eroa propagoiva puolue Suomen hallitukseen, Pertti Salolainen sanoo.