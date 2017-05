PS-Nuoret: "Olemme sodassa. Eurooppaa ravistelee nykyisin lähes kuukausittain terrori-isku"

– Olemme sodassa. Eurooppaa ravistelee nykyisin lähes kuukausittain terrori-isku. Iskujen tekijöinä ovat poikkeuksetta ääri-islamistit. Meidän pitää nyt sulkea rajamme Euroopassa, tutkia turvallisuuttamme sisäisesti ja antaa terroristeille menolippu h_____n. Vastuullisten päättäjien tulee suojella kansalaisiaan, ei terroristeja. Vai kuinka monen viattoman ihmisen tulee vielä kuolla, ihmettelee Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila.

PS-Nuoret on erityisen huolissaan ja pahoillaan siitä, että Manchesterin isku vaati poliisien tietojen mukaan lapsien henkiä.

– Tätä sotaa meillä ei ole varaa hävitä. Suomalaisten turvallisuuden on tultava aina ensin. Kun tiedämme, että Suomestakin on lähtenyt ihmisiä ISIS:n kuvottavia hirmutöitä tekemään, ja että heidän on toistaiseksi mahdollista palata, emme tätä turvallisuutta voi taata. Meidän on tehtävä selväksi, että terrorismia tukevat, rahoittavat tai tekevät hirviöt eivät ole ikinä tervetulleita tähän maahan, julistaa Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtaja Tiina Ahva.