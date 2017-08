Kansanedustaja jakoi Turun iskun jälkeen uutista "miekkamiehet jahtasivat ihmisiä kadulla"

Useilla perussuomalaisten kärkihahmoilla ei perjantaina heti Turun puukotusten tapahduttua vaikuttanut olevan halua odottaa tietoa siitä, mitä todella oli tapahtunut.

Sosiaalisessa mediassa monet toivoivat heti iskun jälkeen ihmisille voimia sekä kehottivat varovaisuuteen ja auttamaan toisia. Moni jäi shokeeraavassa tilanteessa odottamaan tilanteen tarkentumista. PS:n poliitikkojen kohdalla näytti olevan toisin:

* Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki jakoi reilun tunnin kuluttua iskusta oheisessa kuvassa näkyvän virheellisen uutisjutun. Sen otsikko oli Järkyttävä lukijan video: Miekkamiehet jahtasivat ihmisiä kadulla Turussa/Poliisin mukaan useita on puukotettu Turun keskustassa Kauppatorilla ja Puutorilla.

– Pakene, piiloudu ja hälytä apua. Kuten videolta näkyy, hyökkääjillä voi olla pitkiä astaloita. Surunvalittelut uhrien omaisille, kansanedustaja Ville Vähämäki kirjoitti Facebook-päivitykseensä dramaattisen kuvan oheen.

Jutun julkaissut Iltalehti muutti myöhemmin juttunsa otsikon ja sisällön täysin. Juttu oli perustunut väärään tulkintaan netissä nopeasti levinneestä kahdeksan sekunnin videosta. Iltalehti myös julkaisi tästä löytyvän oikaisun asiasta.

Kansanedustaja on poistanut kyseisen päivityksensä sitä oikaisematta.

* PS:n kansanedustaja Olli Immonen jakoi samaan aikaan, eli reilun tunnin kuluttua Turun tapahtumista, Suomen Sisun päivityksen. Se oli tullut julki kahdeksan minuuttia aiemmin.

– Viattomat ihmiset ovat joutuneet silmittömän väkivallan uhreiksi, ja julkisuuteen levinneiden videoiden/tietojen perusteella tekijöinä on ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Olemme jo pitkään varoittaneet poliittisesta kehityksestä, joka johtaa tämänkaltaisiin tapahtumiin tehden maastamme turvattoman paikan kansalaisille. Herätys, päättäjät!, Suomen Sisun/Olli Immosen päivityksissä todettiin.

* PS:n turkulainen kansanedustaja Ville Tavio tivasi samaan aikaan Twitterissä Turkuun matkalla olleelta sisäministeri Paula Risikolta (kok.) missä tiedotustilaisuus?.

Seuraavaksi Tavio kirjoitti Twitteriin tekstin, jossa hän arvosteli "massamaahanmuuttoa". Sitä kirjoittaessa Turun puukotuksista ei ollut kulunut kahtakaan tuntia:

– Sisäministeri Risikolla tiedotustilaisuus tulossa. Ollaanko valmiina myöntämään massamaahanmuuton ja kansallisen turvallisuuden heikentymisen yhteys?, Ville Tavio twiittasi perjantaina kello 17.56.

Lauantaina kansanedustaja oli poistanut twiittinsä.

* Noin kymmenen minuuttia ennen mainittuja päivityksiä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli todennut Facebookissa lyhyesti Voimia syyttömille ja täysin turhille uhreille.

* Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Samuli Voutila julisti Twitterissä perjantaina puolta tuntia myöhemmin, että Hyökkäys yhtä suomalaista kohtaan on hyökkäys meitä kaikkia kohtaan. Me emme taivu ----päiden edessä. Me iskemme takaisin. #turku.

PS-nuorten Voutila myös muun muassa retwiittasi mahdollisesti virheelliseen videotulkintaan perustuneen twiitin Suomalaiset harvemmin huutelee Allahu Acbaria.

Lauantaina PS-nuoret pyrki julkisuuteen vaatimalla suojeluskuntien perustamista.

Myös useat muut perussuomalaiset lähettivät maahanmuuttolinjaa rajusti arvostelleita tiedotteita viikonlopun ajan.

* Perussuomalaisten tuleva presidenttiehdokas Laura Huhtasaari totesi Facebook-päivityksessään perjantaina kello 19.47, että Ellet pidä kotimaamme tilasta, muuta se. Se on velvollisuutesi. Askel kerrallaan.

Puukotuksista oli tuolloin kulunut reilut 3,5 tuntia ja poliisin ensimmäinen tiedotustilaisuus oli juuri pidetty.