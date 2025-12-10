Näin Ukrainan vastaisku etenee, Pokrovskin puolustaminen jatkuu

Ukrainan joukot ovat vallanneet takaisin osan Donetskin alueella sijaitsevasta Pokrovskin kaupungista, kertoo Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi.
– Pokrovskin puolustaminen jatkuu, hän sanoi tiedotustilaisuudessa ukrainalaisille medioille.
Asiasta uutisoi muun muassa Kyiv Independent.
Myöskään naapurikaupunki Myrnohradia ei ole saarrettu, vaikka logistiikka onkin vaikeutunut.
Komentajan mukaan Ukrainan joukot ovat vallanneet takaisin noin 13 neliökilometriä Pokrovskin 29 neliökilometrin kokonaispinta-alasta marraskuun puolivälistä lähtien. Ukrainan joukkojen määrän odotetaan kasvavan kaupungissa.
Hän kertoo Venäjän asevoimien keskittävän lisää joukkoja Pokrovskin suunnalle, jossa on nyt jo yli 155 000 venäläissotilasta.
Syrskyin mukaan 40–50 prosenttia kaikista Venäjän rintamalla käyttämistä liitopommeista kohdistetaan Pokrovskin suunnalle, josta on tullut sodan päätaistelukenttä.
Komentaja kertoo, että etulinjan pituus on lyhentynyt 35 kilometrillä viimeisen kuukauden aikana. Asiasta uutisoi Ukrinform.
– Etulinja on tällä hetkellä 1 218 kilometriä pitkä. Tämä luku muuttuu ajoittain. Vain kuukausi sitten aktiivisten taistelualueiden pituus oli 1 253 kilometriä. Se on nyt lyhentynyt Ukrainan joukkojen toimien ansiosta.
Syrskyin mukaan Venäjän joukot etenevät tietyillä suunnilla 1,5–4,5 kilometrin kuukausivauhdilla. Erityisesti Pokrovskin suunnalla hyökkääjä etenee noin 1,5 kilometriä kuukaudessa.
– Ottaen huomioon venäläisten päivittäiset (kokonais-)tappiot, jotka ylittävät 1 000 sotilasta, tällainen edistyminen on merkityksetöntä, Syrskyi totesi.
Hän lisäsi, että Ukrainan droonijärjestelmien aiheuttamat tappiot Venäjän joukoille marraskuussa olivat noin 24 000 sotilasta – ennätysmäärä.
— ArmyInform 🇺🇦 (@armyinformcomua) December 10, 2025