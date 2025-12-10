Kuuluuko kinkku joulupöytään? Näin suomalaiset vastaavat

Joulukinkku on joulupöydän kestosuosikki, joka säilyttää asemansa suomalaisten juhlapöydissä. Asia ilmenee Lihatiedotuksen teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kyselyyn vastaajista noin 80 prosenttia aikoo syödä kinkkua joulun aikana. Kinkkua syövien osuus on ollut kasvussa vuodesta 2021 vuoteen 2024 ja vuonna 2025 osuus on pysynyt samana edellisvuoteen verrattuna.

Marraskuussa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten joulukinkun syönti- ja ostoaikomuksia sekä kotimaisuuden tärkeyttä. Tuloksista selviää, että noin kolme neljästä kotitaloudesta aikoo hankkia kinkun joulupöytään ja kinkun alkuperään kiinnitetään huomiota.

Kotimaisuus on suomalaisille yhä keskeinen osa joulukinkun valintaa. Joulukinkun kotimaisuutta pitää tärkeänä 75 prosenttia väestöstä ja tänä vuonna kinkun hankkivista talouksista 90 prosenttia valitsee kotimaisen kinkun. Vain kaksi prosenttia kinkun hankkivista talouksista ostaa ulkomaisen kinkun ja kymmenelle prosentille alkuperällä ei ole väliä. Lukemat kertovat positiivista viestiä vahvasta luottamuksesta ja arvostuksesta kotimaista tuotantoa kohtaan.

Kaikista joulupöydistä kinkkua ei löydy ja silloin se usein korvataan eri vaihtoehdoilla. Noin puolet heistä, jotka eivät aio hankkia kinkkua joulupöytäänsä, valitsevat tilalle esimerkiksi kalkkunan, kalan, seitanin, tofun, riistan, broilerin tai ankan.

Joulupöydän perinteet elävät ja uudistuvat, mutta yksi asia näyttää pysyvän: kinkku on edelleen monessa pöydässä suomalaisen joulun sydän ja erityisesti kotimainen kinkku on se, joka useimpien joulupöydissä saa arvoisensa paikan.

Tutkimuksen toteutti Kantar Agri 14.–19. marraskuuta 2025 ja siihen vastasi valtakunnallisesti 1 051 suomalaista, pois lukien Ahvenanmaa. Aineisto painotettiin edustamaan 18–74-vuotiasta väestöä. Virhemarginaali on kolme prosenttia suuntaansa.

Kyselyn teettänyt Lihatiedotusyhdistys kertoo edistävänsä suomalaisen lihan ja lihantuotannon myönteistä imagoa, arvostusta ja menekkiä tarjoamalla tietoa lihantuotannon turvallisuudesta, jäljitettävyydestä ja läpinäkyvyydestä sekä eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista. Lihatiedotuksen jäseniä ovat Atria Suomi, HK Foods Finland ja Snellmanin lihanjalostus.