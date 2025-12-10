Suomen julkiset menot nyt EU:n suurimmat – ”Menosäästöjä tarvitaan”

Suomen julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat nousseet koko EU:n kärkeen. Asiasta kirjoittaa Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen viestipalvelu X:ssä.
Lehtisen julkaiseman taulukon mukaan Suomen julkisyhteisöjen menot ovat 58,9 prosenttia suhteessa BKT:hen.
Toisella sijalla on Ranska (57,8 prosenttia) ja kolmantena Itävalta (55,2 prosenttia).
Esimerkiksi Ruotsissa julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 50,2 prosenttia. EU:n 27 maan keskiarvo on 49,6 prosenttia.
EU-maista pienin julkisen sektorin osuus on Irlannissa, 21,4 prosenttia suhteessa BKT:hen.
– Menosäästöjä siis tarvitaan, eikä niille ole järkevää vaihtoehtoa, Lehtinen muistuttaa kirjoituksessaan.
Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen on kommentoinut Lehtisen kirjoitusta X:ssä.
– Euroopan suurin julkinen sektori. Tästä näkee, mihin suuntaan velkaantumisen kääntämisessä on katsottava.
