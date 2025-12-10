Verkkouutiset

Kuvituskuva. Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurin suhteutettuna bruttokansantuotteeseen., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suomen julkiset menot nyt EU:n suurimmat – ”Menosäästöjä tarvitaan”

  • Julkaistu 10.12.2025 | 14:01
  • Päivitetty 10.12.2025 | 14:10
  • Talous
Julkisyhteisöjen menot ovat 58,9 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Suomen julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat nousseet koko EU:n kärkeen. Asiasta kirjoittaa Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen viestipalvelu X:ssä.

Lehtisen julkaiseman taulukon mukaan Suomen julkisyhteisöjen menot ovat 58,9 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Toisella sijalla on Ranska (57,8 prosenttia) ja kolmantena Itävalta (55,2 prosenttia).

Esimerkiksi Ruotsissa julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 50,2 prosenttia. EU:n 27 maan keskiarvo on 49,6 prosenttia.

EU-maista pienin julkisen sektorin osuus on Irlannissa, 21,4 prosenttia suhteessa BKT:hen.

– Menosäästöjä siis tarvitaan, eikä niille ole järkevää vaihtoehtoa, Lehtinen muistuttaa kirjoituksessaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen on kommentoinut Lehtisen kirjoitusta X:ssä.

– Euroopan suurin julkinen sektori. Tästä näkee, mihin suuntaan velkaantumisen kääntämisessä on katsottava.

Uusimmat
