Auto leasingilla? Moni sortuu kalliiseen virheeseen

Yksityisleasingin suosio on kasvanut merkittävästi Suomessa tänä vuonna ja yhä useampaa autoa hankkivaa kiinnostaa uuden auton leasing. Kuukausimaksullisen autopalvelu Beelyn myyntijohtaja Veli-Pekka Voutilainen kuitenkin muistuttaa jokaista leasing-autoa hankkivaa tarkistamaan tietyt asiat sopimuksesta ennen sen allekirjoittamista.

Voutilaisen arvion mukaan liian moni suomalainen lukee ylipäätänsä autoa hankkiessaan kaupan ehdot huonosti. Esimerkiksi leasing-tuotteiden kohdalle ei monesti ymmärretä erilaisten tuotteiden eroa, vaan katsotaan pitkälti vain kuukausihintaa.

– Valitettavasti suomalainen tekee autohankintansa yhä melko pitkälti tunteella. Hintaa tuijottaessa ei muisteta tarkistaa sisältääkö se esimerkiksi huollot ja korjaukset, vai pelkästään takaisinostomahdollisuuden. Autosta riippuen huollot voivat tulla todella kalliiksi, vaikka hinta olisikin kuukaudessa edullinen, Voutilainen toteaa tiedotteessa.

Toinen kohta, missä Voutilaisen mukaan on myös puutteita, on ymmärrys auton palauttamisesta kesken sopimuskauden.

– Esimerkiksi erityisesti 12 kuukauden pykälä tulee monelle yllätyksenä. Eli onko autolla palautusoikeutta, mikäli sitä ei palauta tasan 12 kuukauden kohdalla. Ja jos purat esimerkiksi 48 kuukauden sopimuksen, joudutko maksamaan jäljellä olevista kuukausimaksuista 30 prosenttia ”erorahana”, myyntijohtaja kysyy.

Voutilainen neuvoo varmistamaan, että sopimusehdot on kirjoitettu kansankielellä ja ymmärrettävästi sekä pyytämään myyjiltä kaiken kirjallisena.

– Aina kannattaa keskustella asiasta myyjän kanssa, kun kyse on isosta hankinnasta. Ja aina kirjallisesti.

Sen sijaan mikäli autoa on ostamassa rahoitussopimuksille, Voutilainen kehottaa katsomaan sopimuksesta toisia asioita.

– Tähän vuodenaikaan on liikkeellä paljon korkotarjouksia. Kuinka moni tosin muistaa niistä katsoa, että siinä saattaa olla sitten isot, jopa lähes 500 euron rahoituksen avausmaksut, luoton käsittelymaksu 15 euroa kuukaudessa ja niin edelleen. On hyvä tarkastella myös todellista vuosikorkoa.

Voutilaisen mukaan moni myös liian helposti sortuu rahoituksissa pitkiin rahoitusaikoihin ja isoon loppuerään.

– Joku myyjä voi esimerkiksi sivuuttaa auton hinnan ja lähtee rakentamaan väkisin esimerkiksi 300 euroa kuukaudessa hintaan 72 kuukauden ajalle. Tällöin myyjä usein laittaa viimeisen suuren erän, jotta saa asiakkaalle pienen kuukausimaksun. Tällöin edessä voi olla tilanne, että jäännösvelka voi olla suurempi kuin auton hyvityshinta, jolloin autosta pääseminen voi olla vaikeaa ilman välirahaa. Valitettavasti olen hyvin usein törmännyt tällaiseen tilanteeseen, jossa rahoitus on mielestäni todella epäterveellä pohjalla.

– Samalla kannattaa aina tarkastaa miten eri toimijat hinnoittelevat lisäpalvelut kuten kotiintoimituksen, noudon, opetusluvan tai kuukausimaksullisissa autoissa kilometrimuutokset. Näissä voi olla isoja eroja, Voutilainen jatkaa.

