Rekisterikilpien luku varusteena - uusi hieno poliisimaija videoesittelyssä

Poliisin uusissa maijoissa on käytetty paljon heijastinvärejä.

Poliisitubessa on julkaistu suosituksi tullut vloggaus, jossa vanhempi konstaapeli Seppo Ijäs esittelee yleistymässä olevaa uutta poliisimaijaa.

Alla näkyvällä videolla Ijäs kuljettaa katsojan Volkswagen Transporterin eri osastojen läpi.

Väliseinät ovat uutta ja tekniikkaa on tullut paljon lisää. Auton takatila asiakkaille on nyt yllättävän pieni: siinä on penkki yhdelle tai kahdelle, jotka Ijäksen mukaan "tekee olonsa mukavaksi siellä".

Keskiosassa on istuinten lisäksi tietokonepaikkoja ja paljon erilaista säilytystilaa tarvikkeille.

Etupenkeillä istuessaan poliisit voivat käyttää katonrajaan sijoitettua rekisterikilpien lukulaitetta.

– Ne tulevat näytölle, että onko siinä autossa jotain ongelmia, jotain jäänyt tekemättä.

Valoja on joka suuntaan. "Muuten tämä on aika normaali pakettiauto".

Autoa poliisit pystyvät käyttämään yhä enemmän myös toimistona ja toimimaan sen sisällä pitkiäkin aikoja. Ijäs kaipaa vain kahvinkeitintä.

– Tässä viihdytään parhaimmillaan vaikka koko päivä, jos tarve vaatii, vanhempi konstaapeli Seppo Ijäs sanoo videolla.