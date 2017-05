Tyrmistys vihreiden linjasta: "Ovatko lomapäivät vain kaupunkilaisten oikeus?"

Pertti Hakanen pitää vihreiden Antero Vartian, Leo Straniuksen ja Hannu Oskalan aloitetta lopettaa maataloustuottajien lomituspalvelut täysin kohtuuttomana.

Hänen mielestään on ennen kuulumatonta, että vihreiden riveissä halutaan leikata juuri sellaisesta tuesta, jolla on suora vaikutus eläinten hyvinvointiin.

– En olisi uskonut tätäkään päivää näkeväni, että vihreissä halutaan leikata tuottajan sosiaaliturvaa. Sillä on kuitenkin todella suuri vaikutus eläintenkin hyvinvointiin, Hakanen toteaa.

Hän ihmettelee näkemystä siitä, että tuottajille ei kuuluisi vapaapäivää työstään.

– Ovatko lomapäivät vain kaupunkilaisten oikeus, vai mikä on tämän esityksen taustalla? Minusta olisi reilua ottaa kanta myös tällaiseen perustavaa laatua olevaan kysymykseen esitettäessä näitä törkeyksiä, Hakanen sanoo.

Hänen mukaansa lomituspalveluilla on merkittävä vaikutus tuottajien hyvinvointiin historiallisen syvässä talousahdingossa.

– Tuottajat taistelevat päivittäin talousongelmiensa kanssa. Minusta on vähintäänkin kohtuullista, että heillekin tarjotaan mahdollisuus lomaan. Monille se on ainoa henkireikä. Mitä pahaa tuottajat ovat tehneet, jotta he eivät ansaitsisi sitä, Hakanen kysyy.