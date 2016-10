Pakolaisapu vastaa: Kenestäkään ei voi päällepäin nähdä, onko hän turvapaikan tarpeessa

Mikko Kärnä esitti myös suoran kysymyksen: "Andersson ja Pakolaisapu painottavat jokaisen oikeutta hakea turvapaikkaa, mutta he eivät esitä itse mitään keinoja, joilla ihmissalakuljettajien liiketoimintaan voitaisiin puuttua. Haluavatko he todella kiihdyttää tätä vastenmielistä ilmiötä entisestään?"

Suomen Pakolaisavun viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta toteaa Verkkouutisille, että Kärnän kommentit on poimittu Li Anderssonin Facebook-päivityksestä, jossa hän jakoi Pakolaisavun torstaisen päivityksen.

– Pakolaisapu oikaisi Ylen uutista, jossa hallintovaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola (ps.) oli kertonut, että Välimeren ylittävien määrä on kasvussa. UNHCR:n mukaan siirtolaisten kokonaismäärä ei ole kasvussa, mutta Libyasta Italiaan reitin kautta tulevien siirtolaisten määrä on viime kuukausina hieman kasvanut. Alkuvuonna reitti oli edellisvuotta hiljaisempi.

_ Eerola myös kertoi, että Välimeren yli tulleista suurin osa ei ole pakolaisia. UNHCR:n mukaan 51 prosenttia Välimeren ylittäneistä tulee Syyriasta, Afganistanista ja Irakista. Italiaan tulee enemmän afrikkalaisia, joista monet eivät välttämättä saa kansainvälistä suojelua, Väkiparta jatkaa.

Väkiparta huomauttaa, että kenestäkään ei voi päällepäin nähdä, onko hän turvapaikan tarpeessa.

– Jokaisella on ihmisoikeuksien takaama oikeus hakea turvapaikkaa, ja vastaanottavilla mailla velvoite tarjota suojelua, jos ihminen sitä tarvitsee. Turvapaikan hakeminen ei ole laitonta, vaikkei sitä myönnettäisikään. Turvapaikan tarve selvitetään yksilöllisellä turvapaikkatutkinnalla, ja vasta sen jälkeen tiedetään, onko kyseessä pakolainen vai ei, hän muistuttaa.

– Olemme Kärnän kanssa samaa mieltä siinä, että yhdessä on haettava kestäviä ratkaisuja pakolaistilanteeseen. Välimeren tilanne on kestämätön. Tänä vuonna tähän mennessä Välimerellä hukkuneita tai kadonneita on UNHCR:n mukaan yli 3600, viime vuonna 3771. Suomi on kuitenkin viime aikaisella politiikallaan toiminut tätä tavoitetta vastaan, Väkiparta sanoo.

Hänen mukaansa ihmiset joutuvat turvautumaan salakuljettajiin, koska EU on sulkenut turvalliset ja lailliset reitit hakea kansainvälistä suojelua.

Suomen Pakolaisavun mielestä salakuljetus on seurausta EU:n tiukasta raja- ja viisumipolitiikasta, ja parhaiten siihen voi vaikuttaa avaamalla turvallisia reittejä ja muuttamalla viisumipolitiikkaa niin, että ihmisillä olisi muitakin, realistisia ja turvallisia vaihtoehtoja.

– Sen sijaan Suomi on pienentänyt pakolaiskiintiötään ja kiristänyt perheenyhdistämistä, jotka nimenomaan ovat vaihtoehtoja salakuljettajiin turvautumiselle. Myös lähtöalueiden tilanteisiin on puututtava, jos halutaan kestäviä ratkaisuja. Tässäkin Suomi on toiminut päinvastoin, kun se toteutti viime vuonna historiallisen suuret leikkaukset kehitysyhteistyöhön.

Väkiparran mukaan Pakolaisapu on esittänyt yllä mainittuja ratkaisuja useilla eri foorumeilla. Näitä ratkaisuja hän kertoo tuoneensa esiin myös Facebook-keskustelussa Mikko Kärnän kanssa.

