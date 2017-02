SDP:n kansanedustaja haluaa hallituksen peruvan kossuvissyn tuonnin R-kioskeihin

SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero kirjoittaa Uuden Suomen blogissa alkoholilain uudistuksesta. Paateron mukaan vanha sanonta, että viinan juonti on jokaisen oma asia, ei pidä paikkaansa, koska alkoholi ja muut päihteet koskettavat sekä käyttäjiä itseään, läheisiä ja usein myös työyhteisöjä sekä täysin ulkopuolisia ihmisiä.

Paateron mielestä alkoholilainuudistusta on tehty vahvasti markkinoiden ehdoilla, kun alkoholin myyntiä halutaan vapauttaa.

– Näin siis mahdollisesti jokaisesta R-kioskista on tulevaisuudessa mahdollisuus ostaa vaikkapa kossuvissyt tai muut paukut. Ainakin tähän mennessä aina saatavuuden lisääntyessä alkoholin käyttö on kasvanut, ja vahvaa epäily on, että näin käy myös tälläkin kerralla, Paatero sanoo.

Hän pitää ristiriitaisena, että sote-uudistuksessa yritetään suitsia kustannusten nousua, kun THL:n arvion mukaan alkoholin kulutus tulee lisääntymään niin, että sairaalahoitopäivät tulisivat lisääntymään 1500:lla.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi asia koskettaa myös poliisia, jonka mukaan lisäystä tulee oletettavasti rikosten, itsemurhien, tapaturmien, onnettomuuksien, tulipalojen, hukkuneiden määrään sekä lastensuojelutapauksiin. Tälläkin hetkellä 70 prosentissa poliisin tehtävistä on päihteet mukana, ja suomalaisten yleisin päihde on yhä edelleen alkoholi.

Paatero laskee, että sosiaali- ja terveydenhuollon ja poliisin palvelutarpeen lisääntyminen aiheuttaa 80 miljoonan euron lisäkustannukset valtiolle. Taloudellisten menetysten lisäksi hän korostaa inhimillisiä menetyksiä.

– En näkisi ollenkaan pahana asiana, että hallitus peruuttaisi tämän hankkeen, Paatero päättää.