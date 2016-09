"Jos asetetaan karenssi, pitää maksaa palkkaa siitä, että on sen väliajan kotona"

Eduskunnan kyselytunnilla vasemmistoliiton Silvia Modig kysyi kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustajan siirtymisestä liiketoiminnan kehityspäälliköksi "eli kauppaamaan yksityisiä palveluita julkiselle sektorille".

– Työpaikkoja saa toki vaihtaa, mutta kun yhtenä päivänä valmistelee suuria lakimuutoksia ja on keskeisellä paikalla tekemässä sote-uudistusta ja seuraavana päivänä saa merkittävän pestin lakimuutoksen suurelta hyötyjältä, herää väistämättä kysymys siitä, olisiko tarpeellista, että vastaavissa tilanteissa voitaisiin asettaa määräaikainen kilpailukielto, Silvia Modig totesi.

Kansanedustaja kysyi pääministerin sijaiselta Timo Soinilta (ps.), eikö hän näe ongelmaa siinä, että "samat ihmiset valmistelevat ensin julkisten palveluiden yksityistämistä ja hyppäävät sen jälkeen lakimuutoksista hyötyvien suuryritysten johtoon keräämään bonuksia ilman minkäänlaista karenssia".

Timo Soini vastasi olevan tietenkin ongelmallista, jos näitä tietoja käytetään hyväksi.

– Mutta minun ymmärtääkseni niin ministerit kuin tärkeimmät avustajat ovat tehneet sitoumuksen siitä, että näin eivät tee, Timo Soini totesi.

– Minulla ei ole kompetenssia mennä arvioimaan yksityisen henkilön työpaikan vaihtoa, mutta yleisellä tasolla, edustaja Modig, te olette oikeassa. Näissä pitää olla pelisäännöt, joilla pystytään varmistamaan myös, että tämmöistä kermankuorintaa ei tapahdu.

Soinin mukaan täytyy olla selkeät pelisäännöt, että hallituksessa tiedettävää ei saa käyttää väärin "ja jos sitä käyttää, se on rikos".

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi olevan "tietenkin päivänselvää, että tämä herättää keskustelua, ja hyvä, että keskustellaan". Hän viittasi hallitukseen eduskunnalle antamaan karenssilainsäädäntöesitykseen.

– Sen tarkoituksena on nimenomaan tällaisiin tapauksiin saada pelisäännöt selväksi. On jo aikaisemmin havaittu, että näille pelisääntöjen selkeyttämisille on selkeää tarvetta, Petteri Orpo totesi.

– Täytyy kuitenkin sanoa se, että välttämättä tämä karenssilainsäädäntökään ei ratkaise kaikkia ongelmia. Esimerkiksi ihan ajatuksena: jos me asetamme valtiolta yksityisen sektorin palvelukseen lähteneelle karenssin, niin hänelle pitäisi sitten maksaa palkkaa siitä, että hän on sen väliajan kotona. Tämäkään ei ole aivan yksiselitteistä, hän huomautti.

Kaiken kaikkiaan Orpon mielestä "minusta on hyvä, että ihmiset liikkuvat julkiselta yksityiselle ja päinvastoin".