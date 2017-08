Onnibussin toimitusjohtaja AL:lle: Kaikki hyötyvät, kun avaamme junamarkkinat

Onnibus on noussut nopeasti bussiliikenteen markkinajohtajaksi.

Onnibussin toimitusjohtajan Lauri Helken mukaan raiteilla ajettavan matkustajaliikenteen avaaminen kilpailulle voi johtaa samankaltaiseen kehityskulkuun kuin Ruotsissa. Helke kommentoi asiaa Aamulehden haastattelussa. Hän uskoo raideliikenteeseen syntyvän aitoa ja tervettä kilpailua.

– Tässä yhteydessä on puhuttu sammon ryöstöstä ja VR:n sosialisoinnista. No, kyse on meidän kaikkien yhdessä omistamasta valtion yrityksestä, Helke sanoo AL:lle.

– Ei kenellekään ole oikeutta päästä VR:n hunajapurkille. Kyse on vain siitä, että monopoli ei ole kansan etu. Kun avaamme markkinat, kaikki hyötyvät.

Helken mukaan Suomen poikkeuksellinen raideleveyden, sähköjärjestelmän, kulunvalvonnan, laiturikorkeuden ja vaunukorien mitan yhdistelmä kuitenkin tarkoittaa, että markkinoille ei ainakaan aluksi ilmaannu yksityisiä yrittäjiä, jos niiden pitää investoida kalliiseen kalustoon. Helken mukaan "Suomessa kalusto kuuluu infraan siinä missä raiteetkin".

– Ainoa mahdollinen malli matkustajaliikenteessä on valtionyhtiö, pankki, josta VR ja muut vuokraavat tarvitsemansa kaluston, Helke sanoo Aamulehdelle.