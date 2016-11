SDP:n Mika Kari huolissaan maanpuolustustahdon heikentymisestä

Mika Kari viittaa torstaina julkaistuun maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) mielipidetutkimukseen, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä maanpuolustuksesta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Tutkimukseen vastanneiden maanpuolustustahto oli pudonnut seitsemällä prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna. Erityisen huolissaan Kari on nuorten ikäluokkien maanpuolustustahdosta, joka on tutkimuksessa heikentynyt merkittävästi.

Hänen mielestään Suomessa on syytä vakavaan pohdintaan siitä, mitkä tekijät ovat aiheuttaneet kuluneen vuoden aikana kansalaisten maanpuolustustahdon voimakkaan heikentymisen.

– Kansalaisten maanpuolustustahto on sotilaallisen maanpuolustuksen ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen kivijalka, Kari toteaa.

Hän uskoo, että yksi selittävä tekijä muutokselle löytyy vuoden aikana kiristyneestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta Suomessa ja maailmalla.

─ Kulunut vuosi on ollut Itämeren osalta aikaisempia jännitteisempi. Suurvaltojen keskinäinen nokittelu alueella on voinut nostaa suomalaisten mieliin monia sellaisia uhkakuvia, joiden vaikutus maanpuolustustahtoon on kielteinen, Kari pohtii.