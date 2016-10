Kansanedustaja kysyy ulkomaalaisten tekemistä rikoksista: "On turha enää hyssytellä"

Ulkomaalaisten tekemien ahdistelujen määrä on noussut viime vuodesta yli 500 prosenttia.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelän kirjallisen kysymyksen mukaan ovat poliisin tilastot vuoden 2016 tammi-syyskuun rikosmääristä erityisesti ulkomaalaistaustaisten osalta pelottavaa luettavaa.

"Ulkomaan kansalaisten tekemät seksuaaliset ahdistelut kasvoivat viime vuodesta yli 500 prosenttia. Raiskausrikosten kohdalla kasvua oli samana aikana noin 60 prosenttia", kansanedustaja siteeraa.

"Näitä lukuja on turha enää hyssytellä. Ne ovat äärimmäisen hälyttäviä, ja niiden taustalla olevaan ilmiöön on puututtava välittömästi. On myös selvä tilastollinen tosiasia, että tietyistä maista tulleet ovat räikeästi yliedustettuina kyseisissä rikostilastoissa".

Mäkelän mukaan "yhdellekään teoista ei ole hyväksyttävää selitystä, eikä niitä ole tarpeen ymmärtää. Kulttuuriset tekijät tai olosuhteet eivät koskaan voi selittää tekoa, jolla tuhotaan uhrin elämä. Meidän on varmistettava, että poliisilla on mahdollisimman hyvät välineet sekä estää että selvittää tällaisia rikoksia".

Kansanedustaja Jani Mäkelän kysymys kuuluu mihin toimiin hallitus on ryhtynyt ja aikoo ryhtyä turvatakseen poliisin riittävät mahdollisuudet estää ja selvittää ulkomaalaisten tekemiä rikoksia ja millaisia toimia maahanmuuttopolitiikan tiukentamisen suhteen nämä rikostilastot aiheuttavat.