KL: Tässä tilanteessa kannattaa mennä naimisiin

Avioliittoon liittyy useita sellaisia lakisääteisiä puolisoita suojaavia mekanismeja, joita ei avoliitossa voi saada. Esimerkiksi lapsettomien pariskuntien kannalta avioliitto on oiva suojauskeino kun vanhemmalla iällä lapset eivät muodosta turvaverkkoa. Tätä mieltä ovat asiantuntijat Kauppalehden Markkinaraadissa.

– Avopuolisoiden on hyvä tiedostaa, että heillä ei välttämättä ole samanlaisia suojausmekanismeja kuin aviopuolisoilla. Tämä realisoituu, jos avoliitto päättyy esimerkiksi toisen kuolemaan. Avioliitossa on kuitenkin tietty vähimmäissuoja jäädä asumaan kotiinsa, asianajaja Pontus Baarman Baarman & Co Asianajotoimistosta tähdentää.

Aktian henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Camilla Karlberg muistuttaa, että avioliittoon kuuluvasta elatusvelvollisuudesta.

– Avioliitossa puolison pitää huolehtia molempien toimeentulosta. Siihen kuuluu ihan arkisia asioita, kuten ruokaostokset, vakuutusmaksut, harrastukset, kampaamossa käynnit.

Juristi Sanna Svahn Svan Legal Oy:stä nostaa muutaman esimerkin sellaisista pariskunnista joille avioliitossa on taloudellista hyötyä.

– Ryhmä, jolle voi olla hyvä mennä avioliittoon, on vaikka avopari, joka on ollut pitkään yhdessä, eikä heillä ole lapsia. Kuolintilanteessa puolison asema on aika heikko.

Samoin avioliitossa on etuja nuorelle pariskunnalle, jolla ei ole vielä lapsia eikä kerrytettyä varallisuutta.

– He lähtevät puhtaalta pöydältä ja tarkoituksena on olla pitkään yhdessä, niin avioliitto turvaa silloin tasapuolisesti molempia.