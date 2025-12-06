Suomalaiset eivät koskaan unohda itsenäisyyden eteen tehtyjä uhrauksia, ja sotiemme veteraanien ja lottien perintö säilyy suomalaisten sydämissä iäti. Näin kirjoittaa pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo itsenäisyyspäivänä puolueensa jäsenviestissä.

– Suomen tarina on tarina selviytymisestä, taistelusta, toivosta ja rakkaudesta omaan maahan. Me olemme pieni kansa, mutta sydämeltämme suuria. Ja se sydän sykkii joka kerta, kun näemme siniristilipun nousevan salkoon. Se muistuttaa meitä siitä, keitä me olemme, mistä tulemme ja mitä me olemme valmiita puolustamaan, Orpo kirjoittaa.

Kokoomuslaisille on kunniatehtävä jatkaa menneiden sukupolvien työtä Suomen vahvistamiseksi, hän toteaa. Juuri haastavina aikoina Suomen itsenäisyys tuntuu kaikkein näkyvimmältä, hän kuvailee.

– Se on varmuus siitä, että suomalainen voi elää vapaasti, puhua vapaasti, rakastaa vapaasti ja unelmoida vapaasti. Se on lupaus, jota meidän on yhdessä puolustettava joka päivä: sanoilla, teoilla ja sillä tavoin, jolla kohtelemme toinen toisiamme.

Tulevaisuus on Orpon mukaan suomalaisten omissa käsissä.

– Suomen tarina ei ole valmis. Meistä jokainen kirjoittaa sitä joka päivä. Ja jos historia on opettanut meille jotain, se on tämä: kun toimimme yhdessä, pienikin kansa voi olla suuri. Meidän käsissämme on maamme seuraava luku. Kirjoittakaamme siitä sellainen, jota voimme ylpeinä näyttää niille, jotka tulevat meidän jälkeemme.

Orpo kiittää viestissään jokapäiväisestä työstä. Hän toivottaa ”rauhallista, arvokasta ja toivoa täynnä olevaa itsenäisyyspäivää”.

– Eläköön rakas Suomi, hän päättää.