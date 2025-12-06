Poliisi eristi Helsingin Töölöntoria, erimielisiä mielenosoituksia ei päästetä kohtaamaan toisiaan

Poliisi eristää Töölöntorin aluetta Helsingissä, eikä erimielisiä itsenäisyyspäivän mielenosoituksia päästetä kohtaamaan toisiaan. Poliisi tiedottaa itsenäisyyspäivän etenemisestä kotisivuillaan. Kansallismielinen 612-soihtukulkue aloittaa etenemisensä Hietaniemen sankarihautausmaalle Töölöntorilta kello 18.30 alkaen.
Pääkaupungissa järjestetään myös Helsinki ilman natseja-mielenosoitus, vastailmaisuna 612-kulkueelle. Poliisi on saanut ennakkoon mielenosoitusilmoituksen ainoastaan 612-soihtukulkueesta. Poliisi kertoi Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen viivyttäneen kiireellisellä tehtävällä ollutta ambulanssia Runeberginkadulla Helsingin Töölössä.
Aikaisemmin itsenäisyyspäivänä järjestetty äärioikeistolaisen Sinimusta-liikkeen Suomi herää -kulkue ei sujunut ilman häiriöitä. Poliisin mukaan osalla kulkueeseen osallistuneista mielenosoittajista oli mukanaan pyroteknisiä soihtuja, joiden käsittely aiheutaa vaaraa väkijoukossa. Poliisi antoi järjestäjälle käskyn lopettaa soihtujen käytön.
Poliisi oli etukäteen kehottanut välttämään turhaa yksityisautoilua kello 15–21 välisenä aikana etenkin keskustan alueella Helsingissä.